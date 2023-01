La Megane o la MG4? Il dubbio di Nicola

La Megane o la MG4? Nicola vuole passare dal diesel all’elettrico, dopo avere installato fotovoltaico e ricarica, ed è indeciso tra questi due modelli. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

La Megane o la MG4? “Le ho provate entrambe e mi hanno colpito…”

“V i seguo sul canale Youtube e sulla newsletter … Dal 2017 ho cominciato a guidare auto full Hybrid, nello specifico due Toyota una CHR prima e un RAV4 poi. Fino allo scorso giovedì 5 gennaio, quando ho venduto il RAV4, fino ad allora sempre e solo diesel (tradizione di famiglia). L’ho venduto perché la scorsa estate ho avviato un impianto fotovoltaico e mi hanno messo anche una colonnina che arriva fino a 7kW... E questo mi ha portato a considerare l’acquisto di una elettrica. Non mi aspettavo di vendere il RAV4, perché aveva appena due anni, poco più di 25.000km e non è stato semplice piazzarlo, ma ora è fatta è devo comprare l’auto. Vi chiedo un aiuto per fare qualche considerazione sull’acquisto, perché nel mese di settembre 2022 provai la Renault Megane e-tech e me ne innamorai…Poi a novembre ho provato anche la MG4 e mi ha colpito molto come macchina: ora sono indeciso, non so cosa prendere! “.

“Mi fido di una marca cinese? E il noleggio a 3 anni…?”

“ Sono più o meno simili, anche negli allestimenti scelti: una è la Tecno da 60kW e l’altra Luxury da 60kW, ma ballano più di 10 mila euro tra le due. Nonostante abbia visto decine di recensioni, italiane ed estere della MG4, mi spaventa il fatto che sia cinese, al cospetto di una più blasonata esperienza legata alla francese… E non so se fidarmi.

Comunque vi chiedo anche, se possibile sapere come poter avere l'auto a noleggio lungo termine per privati, se conviene e a che condizioni. Oppure se convenga l'acquisto con l'opzione del cambio dopo 36 mesi, tipo formula "Valore futuro garantito"… Vi sarei grato se potreste rispondermi dandomi qualche dritta in merito al mio dilemma. Vi ringrazio molto per il vostro lavoro, ringrazio soprattutto Paolo Mariano per i suoi video, molto riflessivi e mai banali sulla mobilità elettrica. Li uso spesso per argomentare con amici e parenti su questo tema". Nicola Sellitto

La Megane o la MG4? Vediamo il confronto…

Risposta. In effetti si tratta di modelli con caratteristiche tecniche e dimensioni vicine tra loro (la MG4 è 8 cm più lunga, 428 contro 420 e 6 cm più larga, 183 contro 177). Con un’autonomia fino a 450 km (nelle versioni con batterie più capaci) e consumi di circa 16 kWh/100 km. Quale preferire? Nicola è perplesso sul fatto che MG sia un marchio cinese sostanzialmente nuovo, anche se ha raccolto l’eredità di un noto marchio inglese. L’incognita, secondo noi, non sta tanto nella qualità di fabbricazione (ormai le auto le fanno i robot, che non hanno passaporto). Quanto piuttosto nella futura valutazione nel mercato dell’usato, che sarà tutta da scoprire. È anche vero, però, che la differenza nel prezzo è cospicua, a favore della cinese. Quanto al noleggio a 3-4 anni o alle formule tipo “Valore futuro garantito“, ormai tutte le marche (anche tramite società specializzate) le offrono. E spesso sono scelte da chi, anche privato, vuole cautelarsi sulla durata della batteria, anche a costo di spendere un po’ di più in proporzione rispetto all’acquisto.

– La Megane o la MG 4? I video-test di Paolo Mariano