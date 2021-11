La Megane elettrica sfida la VW ID.3: primo test

La Megane elettrica sfida la VW ID.3. Finalmente non parliamo di Suv, ma di auto “normali”, con consumi e prezzi più contenuti. Un primo test è stato svolto dal sito francese Automobile Propre, anche con un video: ecco con quali risultati.

La Megane elettrica in due versioni di potenza e autonomia

La sorella maggiore della Zoe è un’auto molto attesa: è la prima a nascere sulla nuova piattaforma modulare CMF-EV. Ed è un un termometro dei progressi fatti da Renault negli ultimi due anni. Sarà disponibile da inizio 2022 in due versioni: una con motore da 130 cavalli con batteria da 40 kWh e una con ben 218 Cv e batteria da 60 kWh. Ed è quest’ultima che è stata provata dai colleghi francesi: accelera da 0 a 100 in 7,4″, un tempo molto vicino a quello della ID.3 58 kWh (7,3″). E ricarica in corrente continua fino a 130 kW, una buona potenza. Per la ricarica in AC, invece, ha di serie un caricabatterie da 7 kW, ma “accetta” in alterna potenze dino a 22 kW. Ma ai potenziali acquirenti è soprattutto l’autonomia il tema che più interessa.

Ecco il range reale stimato da “Automobile Propre”

Rilevazioni di Automobile Propre Consumo Autonomia Dato ufficiale WLTP 12,8 KWh / 100 km 470 km Consumi in città 18 kWh/100 km 300 – 350 km Cnsumi in autostrada a 110 km/h 22 kWh/100 km 270 km Consumi in autostrada 130 km/h 25 kWh/100 km 240 km Qui l’omologazione WLTP è di 470 km, con una resa per kWh (7,833 km) ben superiore a quello della VW ID.3 da 58 kWh (7,344 km). Ma il test di Automobile Propre consente di fare una prima stima al di là dei dati ufficiali. Partendo dalla prova più ostica per un’auto elettrica, ovvero l’autostrada a 130 km/h, con una media di 25 kWh/100 km. A questa velocità e con temperature invernali si può contare su un’autonomia reale di circa 240 km, che salgono di alcuni decine di km con la bella stagione. Sono valori molto simili a quelli rilevati per la ID.3, che notoriamente ha una buona resa in autostrada. In città, invece, Automobile Propre registra una media invernale di 18 kWh/100 km, ovvero da 300 a 350 km di autonomia reale. Non molto, lontano dai dati di omologazione. Quanti prezzi, la stima del sito francese è di 35 mila euro per la versione base e di 45 mila per la 60 kWh.

