La Megane dopo la Zoe: il racconto di Andrea

“D a quasi tre anni la mia famiglia ed io siamo felici viaggiatori silenziosi su una Renault Zoe 110 Zen con pack visibility. Acquistata con la formula del Valore garantito e rottamazione con incentivi (al tempo 10.000€). Abitiamo in Liguria, ad Arenzano, Riviera di Ponente, l’auto viene utilizzata prevalentemente in percorsi urbani ed extraurbani. Salvo qualche breve trasferimento autostradale e le trasferte per raggiungere le piste da sci, abbiamo un piccolo bilocale ad Artesina (120km circa) “ .

La Megane dopo la Zoe e anche il fotovoltaico a casa