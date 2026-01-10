La marcia indietro Porsche: motori termici per sempre

La marcia indietro Porsche è completata: dotare la Macan solo di motori elettrici è stato un errore, il futuro è fatto anche di versioni a benzina e ibride. Quel che vogliono i clienti, secondo il management.
La marcia indietro Porsche: “Un errore lanciare la nuova Macan solo con motore elettrico”
È stato l’ex n.1 Oliver Blume (ma tuttora capo di Volkswagen Group) a fare il punto nell’intervista più discussa della settimana, alla Frankfurter Allgemeine. Già il titolo del colloquio dice molte cose: “Ci saranno sempre amanti di Porsche che vogliono un motore a combustione”. Blume ha lasciato il timone di Porsche da pochi giorni a Michael Leiters, un manager molto conosciuto anche in Italia (è stato CTO della Ferrari per 8 anni). E ha fatto il punto sulle decisioni più controverse della sua gestione. Tra cui quella, presa già nel febbraio 2019, di lanciare la nuova generazione della Macan, uno dei best seller del marchio, solo con alimentazione elettrica. L’arrivo sul mercato si è poi verificato nella primavera del 2024, ma a quel punto la percezione sulle potenzialità del mercato EV era cambiata: “La nostra strategia era quella di offrire motori a combustione, ibridi e auto sportive elettriche in ciascuno dei nostri tre segmenti. Ma non per ogni prodotto. Ci sbagliavamo sulla Macan”. Anche il vendutissimo Suv avrebbe dovuto avere versioni ibride e a benzina, è la riflessione a posteriori.
“Stiamo aggiungendo alla gamma motori a benzina e ibridi”
Ma tutto questo, secondo Blume, è diventato chiaro solo adesso: “Sulla base dei dati disponibili all’epoca e della nostra valutazione dei nostri mercati, prenderemmo di nuovo la stessa decisione“, ha detto aggiunto. “Oggi, la situazione è diversa. Abbiamo risposto e stiamo aggiungendo motori a combustione e ibridi”. Questo non vuol dire che anche la Macan avrà motori ‘caldi’ ad equipaggiarla. Si è troppo insistito in comunicazione sulla sua natura solo-elettrica. Nella stessa fascia di mercato entro due anni arriverà un nuovo modello (con altro nome) destinato a coprire il vuoto lasciato da Macan tra chi non ama le EV. Un prodotto ben differenziato, ma comunque “molto, molto Porsche”, nella parole di Blume. E siccome la piattaforma industriale della vecchia Macan non soddisfa più le norme UE sulla sicurezza informatica, è probabile che il nuovo modello si basi sulla Premium Platform Combustion. La stessa dell’Audi Q5.
Ferrari, Lamborghini, Porsche & co hanno fondato il fascino ed il richiamo su altissima tecnologia meccanica e prestazioni “irraggiungibili”…. finché non sono state raggiunte su questo punto da costruttori innovativi con soluzioni a batteria e basso costo: non è bello per un ricco possessore di supercar da milioni di euro farsi sverniciare in accelerazione da una berlina cinese con 1500 CV …
Buttarsi nella mischia dell’elettrico senza decenni di ricerca, sviluppo e produzione di elettronica sofisticata era sicuramente una mossa disperata ed avventata. L’unica via resta quella di ibridare le vetture puntando su costose esclusività per giustificare costi e “allure” destinato a pochi ricchi che si aggiudicano pezzi a tiratura limitata e certificata, un po’ come l’orologeria di lusso che esiste tutt’ora nonostante la gran massa di persone usi orologi elettrici di medio-basso costo o ne faccia proprio a meno usando il cellulare (per ora…).
A una certa fascia di consumatori da fastidio perdere tempo a caricare, i costi non sono un problema, l’unica cosa sarebbe bloccare i centri città. Stiamo comunque parlando di una nicchia. Ma il vero problema è culturale, lo sapranno che per sentire il brum brum metteranno dei diffusori con rumore artificiale? Qualcuno mi dice cosa cambia tra una Ev con il rumore simulato e una termica che fa la stessa cosa?
Saggia decisione: i bonus ai manager li danno sulla base dei risultati immediati e non di lungo termine. Quando i nodi verranno al pettine avranno fatto abbastanza grana da non avere bisogno dello stipendio.
Ma che discorso…
Ovviamente la loro era solo supponenza: pensavano di essere migliori, di mettere 4 ruote e un cavallino e tutti a comprare.
C’era ancora più di un decennio, all’epoca delle decisioni prese, per utilizzare i motori termici, ma loro? Loro no! Sapevano (credevano) di essere imbattibili (loro e VW), invece in Cina hanno dimezzato i concessionari, perché le elettriche non le vendono (loro, gli altri invece continuano a crescere), per cui conviene puntare al termico, almeno per 9 anni ancora, qualche speranza di decrescere lentamente, senza sparire, ce l’hanno.
Non mi sembra una grande strategia quella di puntare tutto sulla sopravvivenza a 9 anni sapendo di chiudere subito dopo, senza tentare nulla per evolvere.
Il punto è che la Porsche è un brand per sborroni che amano far baccano e farsi notare quindi il sibilo silenzioso non fa per loro e con questo devono ovviamente fare i conti. Altro problema è non crederci del tutto nemmeno loro… VW e Blume in particolare che ha preso il posto di Dies (che era uno che ci credeva davvero invece) ha sempre avanzato senza convinzione denigrando l’elettrico pur continuando a farlo… Quando sputi nel piatto che stai servendo non sei proprio furbo. In ultimo il gruppo VW non ha sw all’altezza delle BEV e in generale delle nuove auto software defined. Niente OTA, bug, ecc. Ho visto una Panamera ibrida ferma 2 settimane per un bug sw che segnalava un errore al caricatore di bordo che non esisteva. Cose del genere non possono capitare con un marchio Luxury come Porsche.
Chi l avrebbero mai detto ahahhaah