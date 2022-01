La marca che cresce più di tutte in Europa? Tesla

Tesla non è più un marchio di nicchia, nonostante I prezzi siano tutt’altro che economici. In tre anni, tra il 2018 e il 2021, ha quadruplicato le vendite, da poco più di 29 mila unità alle 168 mila dell’anno scorso. Ormai vende stabilmente di più di marchi storici come Mazda, Jeep, Land Rover e Mitsubishi. Ed è a poca distanza dalla Mini. È una progressione che fa paura soprattutto ai marchi tedeschi, che invece hanno risentito della crisi di mercato: Mercedes cala del 14%, mentre Audi (-0,5%) e BMW (+1,2%) si sono difese meglio. Ma interrompendo una crescita che durava da anni. E ora i brand del made in Germany si ritrovano in casa un concorrente che diventa ogni mese più insidioso. Le prime Tesla usciranno dalla fabbrica di Grunheide, vicino a Berlino, a inizio marzo. E c’è molta curiosità sulla politica dei prezzi che Elon Musk sceglierà per il mercato europeo. Senza più più costi di trasporto da altri continenti e con un’automazione ancora più spinta, grazie a un affinamento continuo dei processi produttivi.

Il Model 3 vende più della Panda

È un successo trascinato soprattutto dal Model 3, che è entrato stabilmente nella top 20 delle auto più vendute in assoluto in Europa. Jato Dynamics, che ha pubblicato queste statistiche, fa notare che la Tesla di maggior successo ha superato modelli popolari come la Fiat Panda, la Mercedes Classe A, la Peugeot 3008 e le Volkswagen Passat e Tiguan. E in diversi mercato è entrato nella top ten assoluta. In Svizzera e in Norvegia è addirittura al primo posto, nel Regno Unito al secondo, in Austra e Germania al decimo. Ancora più significativo, il Model 3 è leader nel cosiddetto segmento D, quello delle auto premium meno costose, davanti a BMW Serie 3, Audi A 4 e Mercedes Classe C. In assoluto l’auto più venduta in Europa resta la Golf, ma con un altro calo del 27% sul 2020. Unica italiana nella top 25: la solita, inaffondabile Fiat 500.

————————————————————————————————

