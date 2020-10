La Mahindra scommette sull’elettrico a tre ruote. Il suo Treo, disponibile in versione auto e risciò, ha raggiunto le 5.000 unità vendute a settembre.

La Mahindra: col Treo venduti 5 mila pezzi al mese

Mahindra è una multinazionale indiana con interessi in tutto il mondo: in Italia è proprietaria della Pininfarina. Al traguardo dei 5 mila pezzi immatricolati al mese per il Treo è arrivata a quasi due anni dal lancio, avvenuto nel novembre 2018. Il veicolo Mahindra nella versione auto è alimentato da una batteria da 7,37 kWh, con un motore che eroga una potenza massima di 5,4 kW con 30 Nm di coppia. Velocità massima di 45 km/h. La batteria offre un’autonomia certificata di 170 km e può essere caricata al 100% in 3 ore e 50 minuti. Con tetto ricoperto di pannelli solari per auto-produrre una parte dell’energia che si consuma.

La versione risciò, denominata Yaari, ha invece un pacco-batteria da 3,69 kWh e produce una potenza di picco di 1,96 kW e una coppia massima di 19 Nm. Lo Yaari offre un‘autonomia certificata di 129 km e può essere ricaricato completamente in 2 ore e 30 minuti. Il Treo utilizza la piattaforma elettrica Mahindra MESMA 48 ed è in grado di superare pendenze fino a 12,7 gradi.

Tra i rivali la nuova Ape E-City della Piaggio

Mahindra offre il Treo con una garanzia standard di 3 anni o 80.000 km, oltre a un’opzione di garanzia estesa di 2 anni o 100.000 km. E sta lavorando all’obiettivo di arrivare a 10 mila unità vendute al mese. Per riuscirci, è impegnata in un’azione di lobby con i governi locali al fine di ottenere incentivi all’acquisto. E contribuire così a combattere l’inquinamento di cui soffrono le le megalopoli indiane.