La madre di tutte le turbine eoliche: che rischio…

Poi ci si chiede come possa la Cina realizzare in tempi rapidissimi nuove città e grandi infrastrutture. Da immagini come queste arriva la conferma di quel che già sapevamo. Ovvero che le autorizzazioni e le misure di sicurezza vengono approcciate con una disinvoltura che ne fanno veramente un altro pianeta rispetto all’Occidente. Nel video diffuso da The Telegraph si vede appunto un’enorme pala di una turbina eolica attraversare una strettissima strada di montagna. Con rischi enormi: roba da film di James Bond, ma qui c’è in ballo la vita di un autista che si è avventurato in una consegna veramente fuori dall’ordinario. Siamo nel Sichuan, la zona dei Quattro Fiumi, la pala in questione è lunga qualcosa come 75 metri e pesa 19 tonnellate. Basterebbe poco per far deragliare il trasporto, che può a buon diritto definirsi eccezionale, ma tutto si è concluso nel migliore dei modi.

Il fatto è che non si tratta di un trasporto isolato e che la strada incredibilmente stretta (e senza protezioni) non è l’unico problema. Secondo il Telegraph. il trasporto di ogni turbina richiede due settimane per arrivare a destinazione nel campo eolico in quota che è in via di (rapida) ultimazione. Ma i poveri autisti devono affrontare anche “freddo estremo e mal di montagna, nonché forti tempeste e neve“. Roba da Indiana Jones, più che da normali autotrasportatori. Ma le autorità, evidentemente, guardano più al risultato finale che alle precauzione di sicurezza. Anche se in Italia si continua a pensare che la Cina bruci solo carbone e petrolio, il grande Paese asiatico è leader nell’eolico, con oltre il 25% della capacità mondiale installata. Al secondo posto ci sono gli Stati Uniti, l’Europa insegue cercando di riscattare la lunga inerzia legata anche alla stagione (finita) dell’energia a basso prezzo da Mosca.

