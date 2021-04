La madre di tutte le Mercedes, la EQS

La madre di tutte le Mercedes, elettriche e no. Svelata la EQS: autonomia fino a 770 km e motore da 385 kW. Da record anche la batteria: 107,8 kWh.

La madre…/ Prestazioni super con consumi “normali”

Più che un’auto, sembra un laboratorio viaggiante , in cui la Casa di Sindelfingen ha voluto dimostrare (forse a se stessa e a Tesla in primis) che cosa è capace di fare. È tutto nuovo, a partire dalla base, la piattaforma tecnica modulare Mercedes “per la categoria superiore e luxury”. I dati principali delle prime due versioni introdotte sul mercato parlano da soli:

EQS 450 + – Motore da 245 kW, con trazione posteriore. Consumi WLTP (combinato): 20,4-15,7 kWh/100 km.

– Motore da 245 kW, con trazione posteriore. Consumi WLTP (combinato): 20,4-15,7 kWh/100 km. EQS 580 4MATIC – Motore da 385 kW, consumo combinato WLTP 21,8-17,4 kWh/100 km. Ovvero: grandi potenze con consumi quasi da auto media.

Tutto questo è stato possibile anche grazie al lavoro del team di aerodinamica, con una linea “monoarco” che frutta un valore record nel C x, pari a 0,20. Secondo Mercedes, l’auto di serie più aerodinamica al mondo. E, per chi non si accontenta ancora delle prestazioni, è prevista la versione Performance, con motore da 560 kW.

La madre…/ Nuove batterie con il 26% di densità in più

Ma naturalmente il dato più stupefacente è l’autonomia, fino a 770 km nella versione con batteria da quasi 108 kWh. La Mercedes in una nota spiega che “la EQS nasce una nuova generazione di batterie che vantano una densità energetica nettamente incrementata”. Si parla del 26% rispetto alle celle utilizzate in precedenza. La Casa tedesca aggiunge che “il software di gestione della batteria, sviluppato in-house, permette di eseguire gli aggiornamenti “over the air” (OTA).

In questo modo la gestione dell’energia è sempre aggiornata lungo tutto il ciclo di vita. Quanto alla composizione chimica delle celle, la percentuale di cobalto dei catodi è scesa al 10%. La ricarica in corrente nelle stazioni super-fast arriva a 200 kW: in 15 minuti immetti l’energia sufficiente a fare 300 km. In Giappone, dove questa tecnologia è più sviluppata, la EQS supporterà anche la ricarica bidirezionale, con la possibilità di cedere l’energia accumulata. Cosa che con 108 kWh a disposizione ti puoi anche permettere…

Un potentissimo computer con le ruote