La macchina più sicura del 2020? La VW ID.3, un’elettrica

La macchina più sicura uscita nel 2020? È la Volkswagen ID.3. L’ennesima smentita all’idea che l’auto elettrica, in caso di incidente, sia più pericolosa.

Sotto sotto l’idea cova ancora e viene rilanciata maliziosamente su certi siti interessati. L’auto elettrica, si dice, è una bomba viaggiante, che in caso di incidente può causare disastri. Non è proprio così, a giudicare dai test ufficiali a livello europei, curati dalla Euro NCAP. Tra tutti i crash-test effettuati nel 2020, la macchina più sicura è stata la ID.3, con ottimi punteggi in tutte le simulazioni (qui gli ultimi test).

Per la sicurezza delle persone adulte a bordo (conducente e passeggero), ha totalizzare un ragguardevole 87%. Ancora più alto il punteggio per per quel che riguarda la protezione dei bambini, l’89%. Più basso invece il voto per l’impatto con i pedoni, gli utenti deboli della strada, che scende al 71%. Una pagella complessiva che ha comunque consentito alla ID.3 di piazzarsi al primo posto. Davanti a modelli tradizionali come la Seat Leon, la Toyota Yaris, la Honda Jazz e la Mazda MX-30.

E fa discutere il crash-test della cinese Xpeng

Intanto sta facendo molto discutere un video realizzato dal CIASI (China Insurance Automotive Safety Index) , l’ente che certifica la sicurezza delle auto in Cina. Le immagini mostrano un crash-test con la Xpeng G3, modello che sta arrivando in Europa. L’auto è apparentemente senza airbag a tendina e mostra un’immagine di sé non proprio rassicurante di ciò che accade in caso di incidente.

La preoccupazione principale viene dalla protezione della testa da urto laterale, con una classificazione di “mediocre” da parte del CIASI. La versione testata, come detto, non presenta airbag a tendina, airbag laterali posteriori, airbag per le ginocchia per il passeggero anteriore o per il guidatore né AEB. Non resta che attendere gli esiti del test che l’EuroNCAP si appresterebbe a effettuare sulla versione venduta in Europa per averne un giudizio più compiuto.