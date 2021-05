La Macan elettrica svelata dalla Porsche

La Macan elettrica è pronta: la Porsche ha messo in rete le prime immagini del suo Suv a batterie in arrivo nel 2023, ancora leggermente camuffato.

La Macan elettrica con un collaudo di 3 milioni di km

Dopo i primi test sul circuito di prova, il Porsche Development Center di Weissach, i prototipi hanno cominciato a uscire in strada per completare la fase di sviluppo. “I test in un ambiente reale ora in corso sono una delle pietre miliari più importanti nel processo di sviluppo“, spiega Michael Steiner, responsabile di Ricerca e Sviluppo. Quando tra due anni la Macan elettrica sarà in vendita, avrà percorso circa 3 milioni di km di prova in tutto il mondo, nelle più disparate condizioni atmosferiche e di fondo strada.

I dati raccolti su strada servono per mettere a punto prototipi digitali e viceversa. Con modelli computazionali che replicano le proprietà, i sistemi e le unità di potenza di un veicolo con alto grado di precisione. Esistono 20 prototipi digitali a scopo di simulazione in una serie di categorie di sviluppo, come l’aerodinamica, la gestione dell’energia, il funzionamento e l’acustica. “Raccogliamo regolarmente i dati dai vari reparti e li usiamo per costruire un veicolo virtuale completo che sia il più dettagliato possibile“, spiega Andreas Huber, responsabile per i prototipi digitali. Ciò consente di identificare e risolvere i conflitti di progettazione non ancora emersi.