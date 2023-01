La Macan arriva con batteria 100 kWh e ricarica super-veloce, oltre 270 kW. Manca però la data di lancio del Suv elettrico Porsche, che continua a slittare.

La Macan arriva con prestazioni da Porsche (anche in ricarica)

Prima doveva arrivare a fine 2022, poi quest’anno, ora si parla del 2024 (problemi di software)…Quel che è sicuro è che Porsche promette che sarà il Suv elettrico più sportivo che esista, nonostante il peso di una maxi-batteria da 100 kWh. E qui bisogna fare subito una parentesi: all’arrivo della Taycan, la prima elettrica, la Casa tedesca disse di essere più interessata alle prestazioni che all’autonomia. E che quindi non avrebbe inseguito la concorrenza nella corsa a batterie sempre più capaci. Con il Suv, però, l’approccio sembra correggersi, anche perché nel frattempo il peso/kWh delle celle è diminuito, grazie a una serie di innovazioni. La Macan sarà il primo modello EV basato sull’architettura Premium Platform Electric (PPE), sviluppata da Porsche e Audi per auto prestazionali. Con un’architettura da 800 V e ricarica super-veloce oltre i 270 kW (dal 5% all’80% in meno di 25 minuti). Oltre a prestazioni super: circa 450 kW di potenza (603 CV) e oltre 1.000 Nm di coppia massima, un’accelerazione spaventosa.

Trazione integrale e autonomia oltre i 500 km

La Macan EV sarà dotata di trazione integrale con due motori elettrici, uno per asse. Con un differenziale posteriore a controllo elettronico completamente variabile e un “asse posteriore ad alte prestazioni“. E il Porsche Traction Management (PTM) per gestire al meglio l’aderenza su strada e in fuoristrada. La batteria da 100 kWh sarà composta da 12 moduli con celle prismatiche, con rapporto di miscelazione di nichel, cobalto e manganese 8:1:1. Non è ancora stato comunicato il dato sull’autonomia, che comunque dovrebbe essere superiore ai 500 km. I media tedeschi parlano poi di una significativa innovazione nella confezione dei componenti elettronici, con un brevetto per il cosiddetto Integrated Power Box. Soluzione che riduce i costi, il cablaggio e il peso, combinando tre componenti salvaspazio: il caricabatterie AC integrato, il riscaldatore ad alta tensione e il convertitore CC/CC.