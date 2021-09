La Lucid va oltre Mercedes e Tesla: 837 km di autonomia

La Lucid va oltre Mercedes e Tesla: con 837 km di autonomia omologati, alza di nuovo l’asticella delle percorrenze garantite da un’auto elettrica con un pieno.

La Lucid va oltre, con 113 kWh di pacco-batterie

Il modello in questione si chiama Air, prodotto da Lucid Motors, start-up californiana giunta al traguardo della messa in vendita della sua prima auto. Già un anno fa la Lucid aveva annunciato di avere raggiunto un’autonomia da record, parlando di 832 km di range. Quel che conta è che ora il dato (con 5 km in più) è stato convalidato dall’Agenzia per la protezione ambiente degli Stati Uniti (EPA), di solito piuttosto rigorosa. La versione in questione è la “Dream Edition Range” della Air, con ruote da 19 pollici e una potenza di 794 Cv! Nel sottoscocca una batteria dalla capacità esagerata: 113 kWh. Ma il n.1 di Lucid, Peter Rawlinson, puntualizza che non è solo questo:”Questo record è stato raggiunto grazie alla tecnologia EV proprietaria, leader a livello mondiale, di Lucid. E non semplicemente installando un pacco-batteria sovradimensionato. La batteria da 900 V, la tecnologia BMS, le unità di trasmissione miniaturizzate e la tecnologia Wunderbox, ci garantiscono efficienza ultra elevata“.

Sempre più affollato il Club dei 600 km e più

È un approccio molto americano quella della Lucid: macchinoni (e prezzi) enormi con batterie che da noi troveremmo su un grande furgone, più che su un’auto. Comunque sia, Rawlinson e i suoi si godono quel che al momento è il primato mondiale di autonomia per un’elettrica. Promettendo che l’anno prossimo la Air sarà disponibile in Europa. E qui, visto che lo standard di omologazione WLTP è più generoso, il dato dovrebbe avvicinarsi agli 850 km. Un’ottantina in più della Mercedes Classe S, arrivata a 770 km con batteria da 108 kWh. Molto più della Tesla Model S, a 652 km con batteria da 100 kWh (95 netti) e della BMW iX, 630 km con batteria 111,5 kWh, di cui 105,2 utilizzabili). Prima tra le auto di dimensioni e prezzi quasi umani è la solita Tesla Model 3 Long Range, con 622 km e batteria da 82 kWh.

SECONDO NOI. Grandi auto, grandi prezzi, enormi batterie. Presto arriveremo a mille km di autonomia e i giornali faranno “Oh”. Ma è questa la gara che ci interessa? No, ci preme la corsa all’efficienza, più che il dato assoluto da scrivere sui Guinness. Macchine che con 50 kWh di batterie facciano almeno 500 km, per intenderci. A prezzi accessibili. Quelle vogliamo, quelle sono il vero progresso.