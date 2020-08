La Lucid Air stupisce tutti con 832 km di autonomia

“Ci aspettavamo un risultato straordinario quando abbiamo inviato la Lucid Air al test di autonomia indipendente presso FEV North America”, scrivono i responsabili di Lucid. “Il loro esame esaustivo ha confermato la nostra simulazione al computer. Seguendo la procedura di test standard EPA ufficiale, hanno verificato un’autonomia EPA stimata di 517 miglia con una singola carica (circa 832 km n.d.r.). Questo nuovo punto di riferimento conferma la Lucid Air come il veicolo elettrico a più lungo raggio“.

Il Ceo Rawlinson: “Frutto di 10 anni di lavoro”

Come ci sono riusciti? “Credo che la nostra architettura a 900 volt, i nostri pacchi batteria collaudati in gara, i motori miniaturizzati e l’elettronica di potenza, i sistemi di trasmissione integrati, l’ aerodinamica , il telaio e i sistemi termici, il software e l’efficienza complessiva del sistema abbiano ora raggiunto una fase in cui collettivamente stabiliscono un nuovi standard e fornire una serie di “novità mondiali” “, ha affermato il CEO Peter Rawlinson .

— Sette rivali oltre i 500 km di range —

“La tecnologia per i pacchi-batteria di Lucid Air è stata continuamente sviluppata e perfezionata in 10 anni e 20 milioni di miglia reali”, prosegue Rawlinson. “Si avvale inoltre dell’esperienza della nostra divisione tecnologica, Atieva , che dal 2018 fornisce pacchi batteria per l’intero campo della serie di corse di Formula E e continuerà a fornire questi pacchi fino al 2022. Il risultato per Lucid Air è una batteria sistema che fornisce sicurezza, prestazioni e densità di energia senza precedenti in una forma scolpita attorno alla cabina degli occupanti”.