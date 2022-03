La Lotus Eletre, l’ennesimo mega-Suv

La Lotus Eletre si svela e si aggiunge alla già ricchissima offerta di Suv elettrici presenti sul mercato. Con prestazioni all’altezza del blasone della Casa inglese.

La Lotus Eletre: 100 kWh di batterie, da 0 a 100 in meno di 3″

Sull’estetica si può discutere (noi non ne siamo entusiasti). Ma sul tipo di pubblico a cui si rivolge la Eletre non ci possono essere dubbi. Siamo nella fascia alta del mercato, con un Suv a trazione integrale concepito su una nuova architettura dedicata a 800V, con un pacco-batterie da 100 kWh. Potenza del motore elettrico 600 Cv, con velocità di punta di 260 km/h e, ancor più impressionante, accelerazione 0-100 km/h in meno di tre secondi. Una fucilata. Quanto all’autonomia, la Lotus parla di 600 km di percorrenza media (standard WLTP), con ricarica fino a 350 kW nelle stazioni HPC. In alternativa, in AC si può usare il connettore da 22 kW. Secondo la Lotus, l’elette prende il cuore e l’anima del suo modello sportivo Emira, fuso con il DNA della prima elettrica del marchio, l’hypercar Evija.

Carrozzeria in alluminio, con parti in fibra di carbonio

Per la Lotus si tratta di una bella rottura rispetto agli schemi di vetture che hanno caratterizzato il marchio fin dai tempi di Colin Chapman. Sarà il primo Suv e anche il primo veicolo a cinque porte, oltre che il più connesso di sempre. Il prezzo non è ancora stato comunicato, ma non dovrebbe essere un problema per i super-ricchi a cui l’Eletre si rivolge. Tanto più che l’azionista di controllo di Lotus, la cinese Geely, può aprire le porte al grande mercato dei nuovi miliardari cinesi. Naturalmente la Eletre è già predisposta per la guida autonoma, anche se la Lotus non specifica di quale livello. La parte anteriore è dotata di un sensore Lidar e gli specchietti laterali sono stati sostituiti da tre telecamere separate. Una è per lo specchietto retrovisore, uno per creare una vista a 360° e una riferita appunto alla guida intelligente. I pannelli della carrozzeria sono tutti in alluminio, rifiniti con componenti (di colore nero) in fibra di carbonio.

