La Leapmotor T03 a 18.900 euro. La marca cinese sbarca in Italia grazie all’accordo con Stellantis a prezzi competitivi. Il Suv C10 parte da 36.400.

La Leapmotor T03, una Panda cinese con 265 km di autonomia

L’interesse è concentrato soprattutto sulla piccola T03, una sorta di clone della Panda in elettrico. Stellantis la presenta come “una vettura compatta a cinque porte del segmento A, con spazio interno da segmento B. Oltre a essere elegante, la vettura è piacevole da guidare e ha un’autonomia WLTP di 265 km. Inoltre, si è classificata al primo posto nell’Initial” Quality Study di JD Power nel segmento delle vetture elettriche a batteria compatte”. Parlando infine di “un prezzo davvero competitivo“. Molto dipenderà da quel che deciderà di fare il governo italiano con gli incentivi. A 18.900 euro, comunque, se la vede direttamente con l’auto elettrica più economica a listino, la Dacia Spring, che parte da 17.900 euro (ed è fabbricata anch’essa in Cina). La Spring ha però un’autonomia più contenuta, 230 km, e sembra a un prima occhiata “meno macchina”. La T03 disponibile presso i concessionari a partire da fine settembre.

C’è anche il Suv C10, con 420 km e prezzi da 36.400 euro

Meno interessante la Leapmotor, il C10, che arriva in un mercato già molto affollato come quello dei Suv elettrici. Stellantis assicura che il C10 “offre tutto ciò che una famiglia può desiderare… grazie al miglior livello di sicurezza della categoria, una user experience intelligente e un comfort di livello superiore“. Il Suv cinese si basa sull’architettura LEAP3.0, con una configurazione elettronica ed elettrica centralizzata e integrata, il sistema Cell-to-Chassis (CTC) e il cockpit intelligente. Le dimensioni sono da segmento D, con un’autonomia WLTP di 420 km. Il C10 sarà disponibile a un prezzo consigliato di 36.400 euro (versione Style) o 36.900 euro (Design), con arrivo previsto nei concessionari ad ottobre. Per un veicolo di queste dimensioni si tratta chiaramente di prezzi competitivi. Sarà curioso vedere come Stellantis gestirà la concorrenza interna del nuovo arrivato con i modelli dei marchi storici nella stessa fascia di mercato.