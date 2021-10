La Lancia può rinascere elettrica? Vediamo…

La Lancia può rinascere elettrica? Il nuovo n.1 Luca Napolitano ne è convinto, grazie alle sinergie in casa Stellantis. Un progetto credibile? Vediamo…

La Lancia può rinascere… Nel 2025 arriva la Delta

Lo slogan scelto per definire il futuro di Lancia è “The Most Elegant Way to Protect the Planet”, ovvero “la strada più elegante per proteggere il pianeta“. Come? Napoletano, ex Fiat e ora a capo della Lancia (unico italiano a guidare uno dei tanti brand della galassia Stellantis) ha fatto qualche anticipazione al Corriere. Parlando di un vero e proprio rinascimento imperniato sul suo modello più iconico: “La Delta la vogliono tutti e non può mancare nei nostri piani. Tornerà e sarà una vera Delta: un’auto emozionante, manifesto di progresso e di tecnologia. E ovviamente sarà elettrica“. Si parla del 2025 come data di lancio. Prima, però, nel 2024 arriverà la nuova Ypsilon a sostituire un modello che attualmente costituisce l’unico prodotto della gamma. Non è chiaro se sarà un’elettrica pura, probabile di no. Solo dal 2026 tutta le nuove Lancia saranno elettriche.

La Lancia può rinascere… / Autonomia di 500 Km?

Concentriamoci per un attimo sulla Delta, allora. È verosimile pensare che nascerà sulla piattaforma che farà da base tecnica alle auto del segmento C di Stellantis, la cosiddetta STLA Medium. In grado di ospitare batterie che offrano fino a 700 km di autonomia. Difficile, però, che per questioni di peso, la Delta sfrutti tutta questa capacità: più probabile che ci si fermi a un’autonomia sui 500 km o poco più. È certo invece che si potrà contare sulle sinergie con Alfa Romeo e DS, gli altri due marchi premium di Stellantis. E che, ovviamente, si punterà su un’impostazione sportiva: “Torneremo a rivolgerci anche ad un target maschile, con età media più alta; un cliente più moderno ed europeo“, dice Napolitano. Target ben diverso dal pubblico femminile a cui ha “parlato” in questi anni la Ypsilon. “Costruiremo vetture con un grande senso di responsabilità nei confronti del mondo in cui viviamo“, promette il capo della Lancia.

Una rete di vendita leggera, sulla falsariga di Tesla

È una bella scommessa, un’opera di ricostruzione alla ricerca del tempo perduto, visto che nell’era Marchionne la Lancia era sparita dai radar (e dagli investimenti). Non c’è da ricostruire solo una gamma di modelli (si parla di una Ypsilon ibrida, della Delta elettrica e anche di un’ammiraglia a batterie sulla piattaforma STLA Large). C’è da rimettere in piedi una rete di vendita che negli anni si è ridotta al lumicino. Secondo il Corriere, Napolitano pensa ad un “modello distributivo premium, leggero ed efficiente, concentrato nelle principali città europee in sinergia con Ds e Alfa Romeo, altri brand Stellantis. Niente capillarità sul territorio, né showroom d’effetto monomarca“, ma piuttosto un innovativo processo di vendita on line. Un modello che ricorda da vicino la strada tracciata da Tesla, con pochi saloni e centri di assistenza (in Italia il marchio americano ne ha sei in tutto). E gran parte del lavoro fatto on-line.

SECONDO NOI. Che dire? Io speriamo che me la cavo. Vedere la Lancia rinascere è sempre una nuova notizia, ma il progetto appare in ritardo di qualche annetto. Da più parti (anche da noi) si era detto in tempi non sospetti che questo marchio, ridotto ai minimi termini, era il contenitore ideale per una gamma elettrica di FCA. Nel 2025 il mercato delle elettriche sarà affollatissimo e occorre arrivare con qualcosa che sia veramente peculiare. Vedremo se sull’asse Parigi-Torino sapranno stupirci…