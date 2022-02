La Kia EV6 è Auto dell’anno 2022

La Kia EV6 è l’Auto dell’Anno 2022. La proclamazione a Ginevra: ancora una volta un’elettrica sbanca il premio più prestigioso nel mondo automotive.

La Kia EV6 batte la Megane e un’altra coreana, la Ioniq 5

È un momento d’oro per le elettriche corna. Dopo avere scalato la classifica delle EV più vendute in Europa, Kia e Hyundai hanno sbancato anche la graduatoria dell’Auto dell’Anno. La cerimonia di premiazione è stata trasmessa in streaming sul sito del Salone di Ginevra, che da anni ospita la fase finale del concorso. La prima cosa che salta all’occhio è che su sette finaliste sei erano auto elettriche: la settima, la 308, ha anch’essa una versione EV. E poi c’è il citato dominio delle due Case coreane del gruppo Hyundai: la EV6 ha vinto battendo di un soffio la Renault Megane E-Tech Electric, da poco uscita anche in Italia. Ma al terzo posto a soli 4 punti dal modello francese c’è la Ioniq 5. Dopo la 308 seguono Skoda Enyaq iV, Ford Mustang Mach-e e Cupra Born. I giurati, giornalisti specializzati provenienti da tutta Europa, hanno preso atto del fatto che le novità delle Case ormai si concentrano sull’elettrico.

