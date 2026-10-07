La Jaguar Type 01 arriva con 720 km di autonomia e prestazioni notevoli. Come l’accelerazione: da 0 a 100 in 3,2 secondi. Un progetto sfidante, che sicuramente farà discutere. Forse quanto la prima elettrica made in Ferrari, la Luce.

La Jaguar Type 01: potenza 1.030 Cv, da 0 a 100 in 3,2″

Dopo una lunga gestazione la Type 01 è stata finalmente svelata a New York. È una lussuosa GT a 4 porte con linea del tetto bassa, sbalzo anteriore corto, cofano lungo, sbalzo posteriore esteso e cerchi da 23”. Ed è la Jaguar più aerodinamica di sempre. Le Active Vanes, lo spoiler estraibile a 3 stadi e l’ottimizzazione del flusso d’aria garantiscono un coefficiente di resistenza aerodinamica di 0,23. La marca inglese assicura di essere riuscita a conciliare comfort raffinato e distribuzione dei pesi 50:50. Con un potenza notevole: 1.030 CV. La coppia massima è di 1.365 Nm : la Type 01 accelera da 100 a 180 km/h in 4,0″ e da 0 a 100 km/h in 3,2″. L’architettura a 850 volt e la batteria utilizzabile da 118 kWh offrono un’autonomia WLTP fino a 720 km. A velocità autostradale sostenuta (vietata in Italia) si arriva a 515 km.

Prezzi da 165 mila euro, ordini da inizio 2027

Quanto alla ricarica, la punta massima è di 350 kW, con possibilità di ottenere fino a 321 km di autonomia in 13 minuti. La propulsione è assicurata da una tecnologia a 3 motori con Intelligent Torque Vectoring, che indirizza la potenza dove necessaria. Il know-how del team Jaguar TCS Racing Formula E, ha contribuito a perfezionare il progetto Quanto all’interno, l’abitacolo è diviso in 4 spazi individuali con finiture longitudinali in alluminio anodizzato effetto ottone. Lo schermo OLED in vetro singolo è da 24”, mentre il touchscreen centrale da 7″, in stile smartphone, controlla le funzioni principali. Progettata, ingegnerizzata e costruita nel Regno Unito, la Type 01 sarà ordinabile all’inizio del 2027. Prezzi a partire da 165.000 euro, dato che la Jaguar si riserva di confermare successivamente