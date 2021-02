La Jaguar svolta: dal 2025 solo auto elettriche per il prestigioso marchio british. Ed entro due anni il gruppo lancerà anche la prima Land Rover a batterie.

La Jaguar svolta. E nel 2024 la Land Rover elettrica

Si chiama Reimagine la nuova strategia del marchio britannico, messa a punto da Thierry Bolloré, CEO di Jaguar-Land Rover. Con una decisione coraggiosa: reinterpretare Jaguar, a partire dal 2025, come un brand di lusso interamente elettrico. Questo per “esprimere al meglio il suo unico, eccezionale potenziale”. Quattro anni sono pochi nel mondo dell’auto, le nuove gamme si preparano con progetti a lungo termine. E parlare del 2025 significa che l’uscita dei motori tradizionali è di fatto già iniziata.

Più graduale la transizione all’elettrico della Land Rover, che comunque nei prossimi cinque anni darà vita a sei varianti completamente elettriche, la prima in arrivo nel 2024. Tutti i principali veicoli sia Jaguar, sia Land Rover, comunque, saranno disponibili in versione solo-elettrica entro la fine di questo decennio. Ma il gruppo inglese, di proprietà del gruppo indiano Tata, non chiude la porta all’idrogeno. Il piano parla di “sviluppo di celle a combustibile a idrogeno pulito in fase di sviluppo per future applicazioni”.

Vendute 425 mila auto nel 2020, ma poche le elettriche

La gamma attuale Jaguar Land Rover comprende veicoli solo-elettrici (come la I-Pace), ibridi plug-in (la Evoque) e mild-hybrid. Ma la gamma elettrificata rappresenta ancora una percentuale limitata sul totale delle vendite. Nel 2020 complessivamente i due marchi british hanno registrato 425.974 immatricolazioni. La Jaguar è stata tra i primi marchi di lusso a lanciare un’auto solo-elettrica, con un design originale e una partnership con la Magna per la produzione. Ma finora i risultati non sono stati all’altezza delle attese.

Ora la nuova strategia parte dall’architettura dei veicoli, la base tecnica. Land Rover utilizzerà la nuova Modular Longitudinal Architecture (MLA). Una piattaforma che consentirà di avere motori a combustione interna elettrificati (ICE) e varianti interamente elettriche, man mano che evolverà la gamma di prodotti. Inoltre, utilizzerà anche l’Electric Modular Architecture (EMA) completamente elettrica. I futuri modelli Jaguar, dal 2025, saranno basati esclusivamente su una piattaforma solo-elettrica.

