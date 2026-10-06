La Ionity più utilizzata in estate in tutta Europa? Affi

La Ionity più utilizzata in tutta Europa nell’estate che ci lasciamo alle spalle? Non è stata né in Germania né in Francia, ma ad Affi, nel veronese. La Ionity più utilizzata, con 202 ricariche al giorno

I numeri rilasciati dalla stessa Ionity sono impressionanti: 202 automobilisti a ricaricare ogni giorno, con picco massimo il 31 luglio. E 33 minuti di tempo medio trascorso con l’auto allacciata alla colonnina. In un Paese che soffre di un cronico sotto-utilizzo delle ricariche (si è parlato dell’1-2%), sono cifre che fanno sobbalzare. Tanto più che Affi ha accolto circa il 50% in più di clienti rispetto alla stazione vincitrice di questa Hot List nel 2025. Una ragione c’è: questa stazione è collocata in una posizione strategica, a un passo dall’Autobrennero e in una zona popolata di bar, ristoranti e centri commerciali. Uno snodo frequentatissimo aanche da chi scende con l’auto elettrica dal Nord-Europa. Talmente frequentato da indurre Ionity ad aggiungere altre ricariche ad alta potenza entro la fine del 2026, come annunciato in una nota.

Due stazioni francesi, una tedesca e una danese nella Top 5