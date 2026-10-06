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Redazione
il6 Ottobre 2026
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La Ionity più utilizzata in estate in tutta Europa? Affi

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La Ionity più utilizzata in tutta Europa nell’estate che ci lasciamo alle spalle? Non è stata né in Germania né in Francia, ma ad Affi, nel veronese.

La Ionity più utilizzata, con 202 ricariche al giorno

La Ionity più utilizzata
Un’immagine scattata prima dell’inaugurazione di Ionity Affi, nel maggio del 2023.

I numeri rilasciati dalla stessa Ionity sono impressionanti: 202 automobilisti a ricaricare ogni giorno, con picco massimo il 31 luglio. E 33 minuti di tempo medio trascorso con l’auto allacciata alla colonnina. In un Paese che soffre di un cronico sotto-utilizzo delle ricariche (si è parlato dell’1-2%), sono cifre che fanno sobbalzare. Tanto più che Affi ha accolto circa il 50% in più di clienti rispetto alla stazione vincitrice di questa Hot List nel 2025. Una ragione c’è: questa stazione è collocata in una posizione strategica, a un passo dall’Autobrennero e in una zona popolata di bar, ristoranti e centri commerciali. Uno snodo frequentatissimo aanche da chi scende con l’auto elettrica dal Nord-Europa. Talmente frequentato da indurre Ionity ad aggiungere altre ricariche ad alta potenza entro la fine del 2026, come annunciato in una nota.

Due stazioni francesi, una tedesca e una danese nella Top 5

La Ionity più utilizzata
 Ecco dove si trovano le 5 Ionity più utilizzate in Europa nell’estate del 2025.

Per la cronaca le altre stazioni entrate nella Top 5 sono state: Mâcon Saint-Albain, Francia, 2° con 166 automobilisti al giorno e durata media di 28 minuti. Quickborn in Germania, 3° con 157 autisti clienti e 28 minuti di durata. Greve in Danimarca, 4° con 153 clienti e 24 minuti e  Sorgues in Francia, 5° con 132 clienti e 3o minuti. Quindi Affi ha prevalso non solo per numero di automobilisti serviti, ma anche per permanenza media.  Inaugurata nel maggio del 2023, la stazione è composta da 18 Chargers HPC protetti da una pensilina fotovoltaica da 75 kWp, che alimenta le colonnine. Per il pagamento, oltre alle solite app o card, è stato possibile fin dall’inizio utilizzare le carte di credito. Rivelandosi già dai primi mesi una delle ricariche di maggior successo in Italia.

  • Quanto vale un’elettrica usata? VIDEO

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