La Ioniq 5, l’auto elettrica più attesa dell’anno

La Ioniq 5 è probabilmente l’auto elettrica più attesa dell’anno. Nasce in casa Hyundai ed è un Suv compatto, dalle linee molto pulite e una nuova base tecnica.

La Ioniq 5, Suv compatto dalla ricarica super-veloce

Il Gruppo Hyundai-Kia è stato in tutti questi anni uno dei pionieri dell’elettrico, grazie anche al know-how del made in Corea nella produzione delle batterie. Questo modello apre una nuova epoca, sia dal punti di vista tecnologico, sia dal punto di vista stilistico. Sul primo aspetto ricordiamo che la Ioniq 5 nasce su una piattaforma modulare specificamente progettata per l’elettrico, la e-GMP ( Electric-Global Modular Platform ).

Un salto forse ancora più ambizioso rispetto al passaggio effettuato dalla Volkswagen con la piattaforma MEB. Con numerosi vantaggi. Quello che più salta agli occhi è il funzionamento a 800 V, in grado di supportare ricariche fino a 350 kW di potenza. Chi già possiede un’altro elettrica può capire bene quale sia la conseguenza concreta nei tempi di rifornimento. L’energia necessaria per un’autonomia di 100 km nelle stazioni HPC si recupera in soli cinque minuti, mentre ne servono 18 di minuti per riportare le batterie dal 10 all’80%. “Extra time is for you“, ovvero “il tempo guadagnato è per voi“, spiega la Hyundai nel sito web dedicato alla Ioniq 5.

Suv sempre più centrali anche nell’era EV

L’enfasi che il gruppo Hyundai sta mettendo sul lancio della Ioniq 5 dimostra che i Suv anche con l’elettrico restano centrali nell’offerta dei costruttori. Anche la Nissan, dopo il calo di vendite accusato negli ultimi mesi dalla Leaf, sta puntando tutte le sue carte sull’Aryia, un altro prodotto in arrivo nei prossimi mesi. E la stessa Volkswagen ha più volte fatto capire che il modello su cui punta per raggiungere grandi numeri anche nell’elettrico è la ID.4, ancora più della ID.3. Nonostante che quest’ultima sia l’auto che dovrebbe raccogliere l’eredità della Golf nella nuova era della mobilità sostenibile. La Ioniq 5, invece, arriva invece ad arricchire un’offerta Hyundai che al momento punta soprattutto sulla Kona, un altro Suv compatto.

————————————————————————————————

— Vuoi far parte della nostra community e restare sempre informato? Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico.it —