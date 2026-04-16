La ID.3 diventa Neo e tenta l’ennesimo rilancio

La ID.3 diventa Neo e tente il rilancio, con frontale ridisegnato, nuovi interni e nuovo sistema di propulsione, con autonomie fino a 630 km.

La ID.3 diventa Neo: tre versioni con batteria da 50, 58 o 79 kWh

I primi anni di questo modello non sono stati una passeggiata. Nel 2025 se ne sono vendute 78 mila unità, non tante per l’auto che doveva essere l’erede della Golf nell’elettrico. Ora si riparte con una nuova versione, con sistema di propulsione rivisto e nuove funzioni. Tra cui lo One Pedal e il Veichle-to-Load, con il quale l’auto diventa fonte di elettricità per dispositivi esterni, con l’adattatore opzionale per l’interfaccia di ricarica. Inizialmente la ID.3 Neo sarà disponibile in tre versioni (Trend, Life e Style), tre livelli di potenza e tre diverse dimensioni della batteria. I tre avranno motori potenze di 125 kW (170 CV), 140 kW (190 CV) e 170 kW (231 CV). La versione da 125 è abbinata a una batteria da 50 kWh netti, ed è di serie sulla Trend. La Life e la Style potranno avere batteria da 58 kWh netti e potenza di 140 kW o batteria da 79 kWh e 170 kW. Le batterie da 50 e 58 kWh possono essere ricaricate in corrente continua fino a 105 kW, la versione da 79 kWh raggiunge 183 kW.

Ricarica da 26 o 29 minuti, autonomia da 417 a 630 km