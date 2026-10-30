La guida autonoma Tesla? Può salvarti la pelle…

La guida autonoma Tesla, il controverso FSD (Full Self Driving)? Capita che ti salvi la pelle, come racconta questo automobilista olandese.

La guida autonoma Tesla evita un cervo sbucato dal bosco

Kees-CJ van der Graaf è un farmacista che guida Tesla da sempre e ha raccontato la sua avventura (a lieto fine) sul suo profilo LinkedIn: “Ho guidato Tesla fin dall’inizio, quando Elon Musk era ancora molto figo. Grazie all’ottima qualità della guida e alle possibilità dell’auto, continuerò così. Di che cosa sto parlando, per esempio? L’FSD, guida autonoma ‘sotto supervisione’. È super rilassato e ci si sente molto al sicuro! Quanto è sicuro? Guarda il video, realizzato con la nostra dashcam. Su una strada provinciale stiamo andando a 80 km/h. Un’auto in arrivo acceca la nostra vista. Inaspettatamente, la Tesla inizia a frenare bruscamente. Perché, per che cosa? Ehi, vai avanti….Oh no, per fortuna l’auto si ferma. Qualcuno era andato completamente fuori strada con la sua ‘guida autonoma’. Chi dovrei dire ringraziare?”.

Salvini in contatto com Musk per parlare di FSD

La ‘guida autonoma’ a cui fa riferimento ironicamente il farmacista è in realtà il tranquillo incedere di un cervo uscito all’improvviso dal bosco. Impossibile da vedere, al buio e a quell’ora, mentre sbucava dalla boscaglia. Il video arriva a poche ore dal colloquio telefonico che il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, ha chiamato Elon Musk per parlare proprio di guida autonoma. Lo ha fatto sapere lo stesso leader leghista: “Molto positiva e costruttiva conversazione con Musk. L’Italia guarda con grande interesse alle opportunità offerte dalle tecnologie di guida assistita, con un focus su innovazione e sicurezza stradale. E sostiene un’approvazione rapida da parte dell’UE della Guida Assistita di Tesla. Grazie per lo scambio, Elon!”. Il quale Elon ha ricambiato subito l’apprezzamento. Vedremo se ci saranno sviluppi.