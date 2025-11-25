La guida autonoma Tesla evita un crash terribile

La guida autonoma Tesla (FSD) salva un automobilista americano da un terribile scontro frontale. Ed è stato lo stesso automobilista, tale Clifford, a condividere su X la terribile esperienza con un Cybertruck, a lieto fine.

È riuscita a schivare un’auto che arrivava in senso opposto invadendo la corsia: “Andavo ai 100, visibilità scarsa…”

“Mentre attraversavo il New Mexico dopo l’assemblea degli azionisti Tesla, una collisione frontale a oltre 100km/h è stata evitata. Solo uno specchietto e un finestrino danneggiati e un po’ di shock. Grazie Elon, grazie Tesla, grazie Cybertruck“, ha scritto. Come si vede nel video, Clifford ha improvvisamente visto un’auto che sfrecciava verso di lui invadendo la sua corsia: una collisione frontale sembrava inevitabile. Con scarsa visibilità, non aveva avuto modo di notare in tempo il veicolo che procedeva in rotta di collisione. Mancavano solo 2-3 secondi per evitare lo scontro: da un lato c’erano veicoli in arrivo, tra cui un camion, dall’altro il guardrail. Il Tesla Cybertruck, grzie alla tecnologia FSD, ha sterzato in automatico riuscendo ad evitare un frontale. Specchietto laterale e finestrino danneggiati, ma Clifford completamente illeso. “La tecnologia FSD non solo gli ha salvato la vita. Ha anche evitato un incidente grave che avrebbe potuto coinvolgere almeno altre 5 auto”, scrive Tesla.

La guida autonoma Tesla punta sulla prevenzione, dice Musk

Secondo Tesla, l’episodio di Clifford e i dati confermano quanto dice Elon Musk. Ovvero che il fattore di sicurezza più importante per qualsiasi auto non è come salva la vita degli occupanti durante una collisione. Ma come può prevenirla. Nel suo Vehicle Safety Report trimestrale (qui), Tesla sostiene che tecnologia Autopilot è circa 9 volte più sicura della media statunitense. Nel terzo trimestrele 2025, l’azienda ha registrato un incidente ogni 16.672.803 di km percorsi da conducenti che utilizzavano la tecnologia Autopilot. I dati più recenti di NHTSA e FHWA (del 2023) mostrano che negli Stati Uniti si verifica un incidente d’auto ogni 1.127.000 km. Le Tesla sono dotate di telecamere che controllano tutto ciò che le circonda. “Le immagini vengono elaborate da un computer che dà all’auto il comando di procedere nel rispetto del codice e dell’ambiente circostante”, scrive la Casa d Musk. “In questo modo, il sistema FSD aumenta significativamente la probabilità di evitare una collisione. E rende le auto Tesla tra le più sicure al mondo dal punto di vista della sicurezza attiva.

– Leggi anche: intelligenza artificiale sulle Tesla (e non solo): l’appello di Musk