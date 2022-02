La guerra in Ucraina secondo Armaroli: “Più rinnovabili o schiavi di Putin”

«Non abbiamo più tempo per le chiacchiere: la guerra in Ucraina ci dice che se vogliamo affrancarci dalla dipendenza estera per gli approvvigionamenti energetici dobbiamo abbandonare questa follia del gas e concentrare gli investimenti sull’unica fonte che abbiamo in abbondanza, che non inquina e che possiamo mettere in campo da oggi, non fra trent’anni».

Il professor Nicola Armaroli è uno degli scienziati italiani più accreditati nel campo dell’energia e recentemente è stato arruolato nella squadra dei consulenti del governo. Da anni si batte in favore dell’elettrificazione anche nei trasporti, e per una politica energetica a zero emissioni. E’ Direttore di ricerca del CNR-ISOF a Bologna, membro dell’Accademia Nazionale delle Scienze, direttore della rivista Sapere.

Intervistato a poche ore dall’offensiva russa he ha aperto la guerra in Ucraina e mentre tutta Europa trema non solo per il rischio di un allargamento del conflitto, ma anche per una devastante crisi energetica, rilancia con forza il suo appello per potenziare la generazione elettrica da fonti rinnovabili.

Abbiamo risorse, tecnologia e spazio per installarle

N on è un problema di risorse, dice, perchè i capitali disposti a finanziare impianti eolici e fotovoltaici abbondano. Non è un problema di tecnologia: eolico, idroelettrico, biomasse, oltre al fotovoltaico sono ampiamente in grado di soddisfare il nostro fabbisogno energetico.

Non è nemmeno un problema di spazio fisico, visto che i consumi italiani equivalgono alla produzione di 2.500 km quadrati di pannelli fotovoltaici, su una superficie territoriale di 301 mila km² (meno dell’1%; già oggi il fotovoltaico soddisfa il 10% del nostro fabbisogno e nessuno si accorge che ci sia).

L’unico vero ostacolo è la burocrazia. Nei paesi anglosassoni, dice Armaroli «una legge di dieci semplci articoli dice tutto quello che devi fare per poter installare un impianto fotovoltaico sul tetto di un’abitazione, di un capannone o a terra su un impianto industriale dismesso o un terreno inutilizzato. Ci vuole tanto fa farne una simile in Italia?».

Basterebbe anche meno per sradicare la cattiva abitudine italiaca di bruciare gas per scaldare l’acqua. «Banali impianti solari termici sui tetti di ogni edificio, oggetti semplici, economici, prodotti in Italia e diffusi in tutto il mondo, ci permetterebbero di risparmiare ogni anno il gas equivalente a tutto quello che potrebbero produrre a pieno regime i giacimenti italiani».

Il gas in Adriatico? Ininfluente è una goccia nel mare

Incrementare la produzione nazionale di gas avrebbe pochissimo effetto: «Le nostre riserve totali ammontano ad appena un anno di consumo; poi?» si chiede Armaroli. L’idrogeno blu ricavato dal gas sempore dal gas dipende, anche se depurato della CO2 attraverso l’improbabile tecnologia della cattura.

Quello verde da elettrolisi dell’acqua è a emissioni zero solo se prodotto con energia elettrica a emissioni zero; paradossalmente potremmo ottenerlo sono avendo una eccesso di elettricità da fonti rinnovabili.

Il nucleare è stato definivamente affossato da Bruxelless che lo consente solo in presenza di siti di stoccaggio delle scorie sufficienti ad ospitare la produzione dei futuri cent’anni, mentre noi non abbiamo ancora individuato un sito per stoccare quelle risalenti agli anni 60-80.

Un boost potente alle rinnovabili, dunque, è l’unica opzione praticabile. «Nel 2011 l’Italia installò 11 GW di rinnovabili, poi i numeri sono crollati. Perchè non potrebbe fare altrettanto nei prossimi dieci anni? Se ci riuscisse, e può riuscirci, a fine decennio non sarebbe più schiava del gas russo o medio orientale e sarebbe oltre la metà strada per centrare i suoi obiettivi climatici».

Sarà la volta buona? Sì, no, ma forse

Al presente governo Armaroli addebita la colpa di non aver ancora scelto una strada univoca. Per non scontentare nessuno le tiene aperte tutte. Ma così le risorse si disperdono in troppi rivoli, e in nessuno si ottiene un risultato efficace. Le colpe hanno padri antichi: al riaffacciarsi periodico di una crisi del gas per trent’anni abbiamo solo perso occasioni.

Sarà la volta buona, questa? «Mi capita di incontrare imprenditori visionari, entusiasti e illuminati che accendono in me grandi speranze. Però, alla fine, quelli che parlano e si fanno sentire sono sempre i più conservatori. Vedremo chi vorra ascoltare il governo, fra i due. L’opinione pubblica, però, sta cominciando a capire…»

