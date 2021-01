La guerra al consumismo di Renault, questa è bella

La guerra al consumismo dichiarata da Renault. Ecco la prima vera notizia 2021. Il messaggio è: basta rottamazioni, le vecchie auto si riportano a nuova vita.

La guerra al consumismo e il linguaggio di De Meo

Premessa: Luca De Meo, il n.1 della Renault, è un uomo in gamba, sempre capace di stupire. Nel presentare il piano industriale del gruppo francese (vedi il video sotto) ha dato subito l’idea di essere uno che sa dove mettere le mani. Unendo visione a una capacità di comunicare senza eguali tra i top manager dell’auto. Ricordiamo che si è fatto le ossa nei primi anni in Fiat di Sergio Marchionne, lavorando a modelli come Lancia Y e 500. Esautorarlo è stato uno dei più grandi errori commessi da Marchionne.

De Meo ha iniziato uno nuova vita nel Gruppo Volkswagen, prima come top manager dell’Audi e da ultimo come presidente della Seat. Unendo a quell’aria da eterno ragazzo, una capacità anche “politica” nel gestire complicati rapporti ad altissimo livello. Arrivato in Renault, ha capito subito che aria tirava dalle parti del suo datore di lavoro, Emanuel Macron. Usando un linguaggio da farlo sembrare più francese dei francesi. Nel presentare il nuovo hub digitale del gruppo, ha coniato il termine di Software Republique. E per l’intero piano di rilancio ha parlato di Renaulation. Geniale.

La guerra al consumismo: basta rottamare

Gli annunci contenuti nel piano industriale sono tanti, a partire dalla presentazione di quella che sarà la Renault 5 del nuovo secolo, elettrica. Ma a noi quello che ha colpito di più è proprio la guerra al consumismo dichiarata da De Meo, cosa inaudita nell’industria dell’auto. Sappiamo bene come sono andate le cose negli ultimi decenni. La questione ambientale ha impattato in modo diretto il mondo delle quattro ruote, imponendo una svolta. E per salvare capra e cavoli (ambiente e occupazione), i governi hanno scelto la strada delle rottamazioni, incentivando l’invio al macero di milioni di vetture.

Non proprio un approccio da economia circolare. Ed ecco che dal cappello di De Meo esce il coniglio della Re-Factory. Ovvero una fabbrica, Flins, in cui dare nuova vita a più di 100 mila macchine all’anno, oltre a un numero imprecisato di veicoli commerciali. Invece di rottamare tutto, comprese carrozzerie spesso in ottime condizioni, si sostituisce solo la parte problematica, il motore, con nuovi propulsori elettrici o a biogas.

Nuova vita alle vecchie auto con la Re-Factory

Finora quest’attività di cosiddetta Second Life è stata appannaggio solo di aziende medio-piccole. Tra mille difficoltà di costi e di omologazioni (soprattutto in Italia). Ma qui si fa un bel salto di qualità: la si organizza a livelli industriali, con economie di scala e prezzi molto più competitivi. E si cavalca la nouvelle vague del riuso degli oggetti che si possono ancora utilizzare, evitando di trasformare il mondo in un’enorme discarica. De Meo ha capito in anticipo che non si può pensare in eterno di vendere sempre più macchine. Il futuro è fatto anche e soprattutto di servizi, digitali e no. Da qui che verrà buona parte dei profitti. Non solo: tra le sue regole di ingaggio il manager italiano ha al primo posto quella di salvare i posti di lavoro in Francia. Sappiamo tutti che produrre auto elettriche richiede un apporto di personale molto inferiore rispetto alle auto tradizionali. E questa della Re-Factory potrebbe essere l’idea giusta per re-impiegare una parte degli esuberi. Crei un nuovo business e allo stesso tempo fai la figura di batterti per evitare gli sprechi, anche a costo di vendere meno auto nuove. Geniale, no?

