La griglia del radiatore sulla…Tesla Model 3, ce ne sono di pazzi in giro. L’immagine viene dall’Islanda e non si tratta, purtroppo, di un photoshop.

La griglia del radiatore (appiccicata) viene da una BMW

Per la cronaca, la griglia è presa da una BMW e la foto sta facendo il giro del mondo dopo essere stata postata su Twitter da un utente che si firma Nafnlaus. E purtroppo il Model 3 con la griglia del radiatore esiste davvero, come testimoniano diversi membri del locale Tesla Club, che riferiscono di averla vista di persona.

Dall’immagine non si capisce bene come sia avvenuto il “trapianto”, che peraltro può passare inosservato a un occhio non esperto. E comunque questa “conversione” è l’ennesima dimostrazione di un fenomeno ormai assodato. Ovvero: le Tesla, (Model 3 in particolare) stanno diventando anche un fenomeno di moda, un cult su cui ci si sbizzarrisce con le più disparate personalizzazioni. Il “famolo strano” dilaga, un po’ come accadde a suo tempo con le prime Mini, le Fiat 500, il Maggiolone Volkswagen…

“Pasticciare” con le Tesla ormai è una moda

Sì, la Tesla con la griglia del radiatore è solo una delle tante personalizzazioni, anche se questa è veramente ironica e bizzarra.Da ultimo poche settimane fa vi abbiamo raccontato la storia di un collezionista olandese, Floris de Raadt, che si era messo in testa di far convertire il suo Model S in una station wagon. Incaricando un’officina specializzata, RemetzCar. Electrek racconta (qui l’articolo), che Remetz non era nuovo a operazioni del genere, avendo già convertito un altro Model S in un …carro funebre.

A un certo punto, affiancato anche da un socio, de Raadt aveva deciso anche di iniziare a produrre una piccola serie di Model S station e di provare a venderli. Progetto naufragato per il moltiplicarsi dei costi. E ora l’unico esemplare trasformato è stato messo in vendita dal collezionista olandese al (non modico) prezzo di 185.555 euro più Iva (224.521,55 euro). Lo ha fatto tramite un sito specializzato in aste di vetture d’epoca, Classic Cars.