La Grande-Motte (21/24 aprile, catamarani in elettrico e solare

La festa dei multiscafi darà il via alle danze in acqua dal 21 al 24 aprile a La Grande-Motte, si alterna con la capitale della vela oceanica Lorient in Bretagna, dove l’elettrico è ben presente. Uno degli appuntamenti più importanti per u multiscafi.

Il Multi Hull Show sarà anche l’occasione per ammirare le ultime novità di Torqeedo. I motori elettrici del marchio tedesco che annuncia un nuovo saildrive Deep Blue da 50 kW con idrogenerazione automatizzata avanzata. Si punta, per quanto possibile sulle rinnovabili come sottolinea Isabel Jeschek, senior manager: “Dagli yacht a vela come l’Excess 15 al nuovo Whisper Yacht, un catamarano a energia solare-elettrica“. Spazio anche ai motori da 3 kW, 6 kW e 12 kW (equivalenti a 6-25 CV) in esposizione allo stand.

Motori elettrici per la vela e il catamarano solare Whisper

Da conoscere il Deep Blue da 50 kW, ha ottenuto il massimo dei voti nel Boat Builder Award alla METSTRADE 2021, sviluppato con ZF e introdotto sul mercato nel catamarano Bénéteau Excess 15 (siamo dentro il perimetro del gruppo Bénéteau).

Un altro marchio presente a La Grande-Motte è Symphony Marine con sistema di propulsione solare-elettrico su Whisper Yachts. Sul modello 50 sono installati 30 metri quadri di pannelli solari integrati nel design del tetto e permettono di navigare a 5/6 nodi. Durante l’ancoraggio, producono l’energia per il dissalatore o caricano le batterie.

Questo il sistema per la navigazione lenta, ma viene offerto un pacco batteria da ben 200 kWh per navigare a 18 nodi. Si può caricare in porto, ma viene fornito anche il generatore di sicurezza.

Gli altri espositori elettrici: i catamarani solari di Gilles Reigner

Tra gli espositori che propongono sistemi elettrici vi è e-navsystem che offre soluzioni anche per l’uso di fonti rinnovabili a bordo: dall’eolico al solare.

Per restare alla vela è presente Fountaine Pajot che ha testato con Volvo la propulsione elettrica. Un espositore tutto elettrico è il cantiere Gilles Reigner: “I nostri catamarani sono robusti e in media più leggeri del 25% rispetto alla concorrenza. Grazie all’energia eolica e solare si beneficia di un’autonomia totale fino a 7-9 nodi“.

Ci sono anche gli italiani di Itacatamarans e i motori Transfluid

Il marchio italiano ha stretto una sinergia con i produttori finlandesi di motori elettrici Oceanvolt per il catamarano ITA 14.99.

Il sistema di propulsione può fare riferimento all’alimentazione offerta dai pannelli solari e dall’idro generazione durante la navigazione. “ITA 14.99 è dotato di un dispositivo Schenker Energy Recovery System che amplifica la normale pressione delle pompe a bassa pressione e recupera tutta l’energia idraulica di ritorno dalle membrane, consentendo una riduzione dei consumi energetici fino all’80%“.

C’è l’Italia a bordo di Neel, il marchio del trimarano francese del cantiere Neel-Trimarans con base a La Rochelle, la mecca della vela francese e quindi mondiale, con i motori italiani Transfluid, anzi della controllata olandese Bellmarine. Sono due motori da 15W, uno in ogni scafo (leggi qui).

— Vuoi far parte della nostra community e restare sempre informato? Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube —