La Germania vuole un bonus europeo per l’auto elettrica: il governo insiste per avere gli stessi incentivi in tutta la UE dicendo:”La transizione va sostenuta”

La Germania vuole un bonus europeo: “La transizione va sostenuta”

È stato lo cancelliere Olaf Scholz, in campagna elettorale per una difficile rielezione, a chiedere l’introduzione di un bonus europeo per l’acquisto di veicoli elettrici. Va ricordato che è lo stesso premier che un anno fa, per ragioni di bilancio, cancellò gli incentivi in vigore, determinando un anno di vendite in calo per le EV in Germania. Vendite che si mantengono vicine a quota 15%, lontane dall’obiettivo del 20%. Segno che il passaggio alle emissioni zero non è una passeggiata. Tanto più che i due marchi che sembrano incontrare maggiori difficoltà sono i due che hanno fatto la storia del made in Germany: Volkswagen e Mercedes. “Abbiamo bisogno di incentivi per l’acquisto di auto elettriche, sotto forma di un bonus europeo o di un sostegno diretto alle auto elettriche prodotte in Germania“, ha scritto il cancelliere sui social network dopo una visita alla fabbrica Ford di Colonia.

“In alternativa incentivi a quel che si produce qui”

Secondo il cancelliere, i costruttori hanno fatto la loro parte, investendo miliardi nei veicoli elettrici. Ora spetta al governo fare “ciò che riteniamo necessario in termini di sostegno per consolidare la transizione verso questa mobilita”, ha scandito Scholz ai lavoratori dello stabilimento Ford. “Vogliamo anche che tutta l’Europa faccia uno sforzo“, ribadendo che una soluzione a livello europeo, con incentivi uguali per tutti i Paesi UE, sarebbe naturalmente la soluzione migliore. In alternativa il governo di Berlino valuterebbe aiuti diretti alle aziende, previa approvazione delle autorità europee, “concentrandoci su ciò che viene prodotto qui“. Per il made in Germany si tratta di un momento molto delicato e non a caso il presidente di Mercedes, Ola Kallenius, ha deciso di assumere in prima persona la carica di presidente dell’ACEA, l’Associazione europea dei produttori di auto. Primo obiettivo: scongiurare le pesanti multe che la UE dovrebbe assegnare già nel 2025 a chi non raggiunge una quota di elettriche del 25% sul totale delle vendite. Un dossier di cui si occupa personalmente la n.1 (tedesca) della Commissione UE, Urssula Von der Leyen.

Le vostre auto usate in vendita raccontate sul nostro canale YouTube da Edoardo. Ma potete essere voi a illustrarle mandando un breve video a info@vaielettrico.it

– Iscriviti alla newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico