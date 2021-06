La Germania vuole che Tesla apra i Supercharger

La Germania vuole che Tesla apra i suoi Supercharger anche ad altre Case automobilista. Ci sta lavorando il ministro dei Trasporti, Andreas Scheuer.

La Germania vuole tutte le ricariche disponibili per tutti

Sarebbe uno sviluppo clamoroso. Uno dei punti di forza della Casa californiana è sempre stato il poter disporre di una rete capillare a disposizione solo dei clienti. Oltre 25.000 Supercharger in oltre 2.700 stazioni in tutto il mondo. Un vantaggio competitivo che il governo tedesco è convinto di mettere in discussione, almeno in Germania. In un’intervista al quotidiano Osnabrücker Zeitung, Scheuer ha detto: “Sono in contatto diretto con produttori come Tesla per garantire che l’infrastruttura esistente, ad esempio i Supercharger, sia aperta anche ad altri produttori“. Non un’operazione che si possa fare dall’oggi al domani, chiaramente: “Ci sono alcuni problemi tecnici da chiarire, ma mi aspetto che arriveremo a una soluzione”, ha aggiunto il ministro. “L’obiettivo è l’utilizzo senza barriere delle stazioni di ricarica di tutti i fornitori per tutte le auto elettriche. Con un sistema di pagamento uniforme, idealmente tramite smartphone. Puoi rilassarti e prendete un currywurs,t vero o vegano, mentre la ricarica è in corso. E il gioco è fatto“.

A dicembre fu Musk a paventare questa disponibilità

Resta da capire come reagirebbero i possessori di Tesla ad un’apertura a terzi dei Supercharger. Non dimentichiamo che il successo del marchio californiano è nato anche dalla capacità di trasmettere ai clienti l’idea di far parte di un club esclusivo. Le stazioni di ricarica di Elon Musk sono spesso luoghi in cui si fa networking, si creano nuove relazioni. Eliminare questa esclusività avrebbe un contraccolpo per l’immagine del marchio fashion del momento.

Dall’altro lato è comprensibile che Tesla voglia ammortizzare l’enorme investimento fatto per installare i Supercharger con un maggior tasso di utilizzazione. Ammettendo anche altri clienti, magari a un prezzo per kWh superiore a quello di chi guida Model 3, Model Y, Model S o Model X. E di una possibile apertura si parla da fine 2020, quando fu Elon Musk in persona a paventare questa possibilità in uno dei suoi tweet .