La Germania limita le elettriche dal 2024? La notizia è stata rilanciata da un quotidiano italiano e subito ripresa da molti siti. Due lettori ce ne chiedono conto. Vaielettrico risponde. I quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

La Germania limita le elettriche? Siete proprio sicuri che il futuro sia questo?

“La Germania sta pensando di ridurre la fornitura di corrente elettrica alle colonnine delle auto elettriche dal 2024, oltre che alle pompe di calore. La Bundesnetzagentur vorrebbe ridurre a un minimo di 3,7 kilowattora l’erogazione di energia. Niente problema per la lavastoviglie, ma per le Tesla sarebbe un disastro: servirebbero tre ore di ricarica per garantire alla macchina un’autonomia di 50 chilometri. Siamo sicuri di essere già nel futuro dell’elettrico?“. Umberto Antolini — “Penso sia una notizia-bufala, perché non ho trovato conferme online e perché dice che in Tesla 160km costano 18,46€. E perché… è ‘La Verità’ , insomma, nell’articolo che potete leggere qui. Se volete sbufalarla…. leggerò volentieri!“. Mario Milanesio

Quel che è vero è che fanno sul serio con rinnovabili e rigassificatori

Risposta. Un cacciatore di bufale molto più bravo di noi, Paolo Attivissimo (il Disinformatico) ha già smontato una notizia simile circolata per la Svizzera. Notizia che in Italia era stata ripresa anche da testate autorevoli come Il Sole 24 Ore. Ora arriva un’altra boutade che riguarda la Germania e di cui in effetti non si trova riscontro. Par di capire che si tratti solo di un’ipotesi tra le tante dei risparmi di energia che si potrebbero fare in caso la situazione diventasse drammatica. E ad avanzarla sarebbe stata l’Agenzia Federale di Rete per Elettricità e Gas, la Bundesnetzagentur appunto. A nostro modo di vedere senza alcuna possibilità di essere applicata. L’industria dell’auto tedesca sta puntando fortissimo sull’elettrico, che ha già raggiunto il 20% di quota di mercato in patria. E il governo non andrà mai in direzione opposta a un pilastro dell’economia. Quel che è vero, invece, è che la Germania sta andando fortissimo nell’aumentare la produzione da rinnovabili e nel mettere in campo nuovi rigassificatori. Il contrario dell’Italia, come ricorda il n.1 di Nomina Energia, Davide Tabarelli.

— Leggi anche: “Bufale su auto elettriche e auto a idrogeno: di tutto di più…” —