La Germania crede nelle auto elettriche: saranno 8 milioni nel 2030













La Germania alza l’asticella sulla mobilità elettrica e prevede di raggiungere 8 milioni di auto elettriche pure (BEV) e 2,4 milioni di ibride plug-in (PHEV) entro il 2030. La nuova proiezione arriva da NOW GmbH, società pubblica che opera per conto del Ministero dei Trasporti tedesco, dopo un confronto con i principali costruttori auto nazionali e internazionali.

Il segnale è importante per tutto il mercato europeo, considerando il peso industriale tedesco e la centralità del Paese nella filiera automotive continentale.

BEV in crescita del 24% all’anno fino al 2030

La Germania aveva superato la soglia dei 2 milioni di auto elettriche circolanti tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026. Ora il governo prevede di aggiungerne altri 6 milioni in appena quattro anni, con una crescita media annua delle vendite BEV del 24% tra il 2026 e il 2030.

Si tratta di numeri superiori alle precedenti ipotesi e che mostrano come il mercato tedesco continui a considerare l’elettrico la tecnologia dominante per il prossimo decennio.

Più modelli, più autonomia, ricarica più veloce

NOW GmbH indica alcuni fattori chiave che renderanno le auto elettriche sempre più attrattive nei prossimi anni:

Il numero di modelli BEV aumenterà del 40% tra il 2026 e il 2030, mentre l’offerta plug-in dovrebbe ridursi leggermente.

tra il 2026 e il 2030, mentre l’offerta plug-in dovrebbe ridursi leggermente. Cresceranno anche le capacità delle batterie : in media del 5% , con incrementi fino al 30% nei segmenti superiori .

: in media del , con incrementi fino al . Attese in aumento anche le autonomie reali, soprattutto nei modelli di fascia medio-alta, mentre la ricarica ultra-rapida (HPC oltre 150 kW) dovrebbe diffondersi progressivamente anche nei segmenti più piccoli.

Un passaggio rilevante riguarda inoltre la ricarica bidirezionale V2X, che consentirà alle auto di dialogare con la rete elettrica e restituire energia quando necessario. Una funzione sempre più strategica anche per la gestione delle rinnovabili.

Il messaggio: le auto elettriche fenomeno di massa

Secondo NOW GmbH, i risultati dei colloqui con i costruttori mostrano un orientamento chiaro dell’industria: la produzione di veicoli elettrici viene ormai prioritizzata nei mercati principali.

Dopo il 2030, la Germania si aspetta oltre 2 milioni di nuove immatricolazioni elettriche l’anno, trasformando il settore in un vero mercato di massa.

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