La Germania costruisce la più grande batteria d’Europa

La Germania si prepara ad accogliere il più grande sistema di accumulo energetico d’Europa: una mega batteria da 1 GW/4 GWh a Jänschwalde, nel Brandeburgo.

Il sistema di accumulo sarà in grado di immagazzinare energia rinnovabile prodotta da sole e vento, per poi restituirla nei momenti di bassa produzione. Si tratta di una batteria in grado di erogare un GW di potenza per quattro ore di durata, realizzata con la tecnologia Smartstack di Fluence, una delle soluzioni più avanzate per impianti di grandi dimensioni.

Il “GigaBattery Jänschwalde 1000”, frutto della collaborazione tra LEAG Clean Power e Fluence Energy, segna una tappa fondamentale nella transizione energetica tedesca, puntando a garantire stabilità alla rete elettrica e maggiore sicurezza energetica.

Una GigawattFactory per la transizione green tedesca

Il progetto nasce nel cuore di una regione storicamente legata al carbone, la Lusazia, dove LEAG sta portando avanti la sua “GigawattFactory”. Si tratta di un piano di riconversione energetica, che unisce impianti solari, eolici e batterie di grande scala. L’obiettivo è chiaro: rendere stabile la rete e garantire un approvvigionamento costante anche in assenza di fonti rinnovabili disponibili.

«Con la costruzione di sistemi di accumulo di dimensioni gigawatt – ha dichiarato Adi Roesch, CEO del gruppo LEAG – affrontiamo una delle sfide principali della transizione energetica. Assicurare continuità alla fornitura di elettricità indipendentemente dalla disponibilità del sole o del vento».

Partner tecnico del progetto è Fluence Energy GmbH, società tedesca controllata dall’americana Fluence Energy, specializzata in soluzioni per l’accumulo energetico e servizi digitali per la gestione della rete. Il CEO Julian Nebreda ha definito il progetto “un traguardo per il futuro energetico della Germania e dell’Europa”.

Dalla Lusazia all’Europa, un modello da seguire

Il governo tedesco ha recentemente ribadito il ruolo chiave dello storage nel costruire un sistema energetico pulito, sicuro e competitivo. Con i suoi 4 GWh di capacità, la GigaBattery Jänschwalde rappresenta una delle prime applicazioni concrete di questa strategia. E un segnale forte verso la decarbonizzazione dell’industria tedesca.

Il progetto contribuirà inoltre a servizi di rete essenziali – dalla regolazione della frequenza all’integrazione delle rinnovabili – supportando anche il mercato dell’energia con una maggiore flessibilità.

La scelta di LEAG e Fluence di installare il più grande impianto europeo in una regione carbonifera non è casuale. È un segnale politico e industriale per la riconversione delle aree minerarie.