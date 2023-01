La Germania: colpa nostra se il prezzo del gas…

La Germania ammette: c’è una responsabilità nostra nella folle corsa del prezzo del gas, con effetti dirompenti anche sulle quotazioni dell’energia elettrica.

La Germania: “È vero, abbiamo distrutto il mercato…”

“È vero, ad agosto abbiamo distrutto il mercato del gas. Ma la nostra missione era di riempire gli stoccaggi e certo così facendo abbiamo fatto salire i prezzi fino a 350 euro a megawattora. Ma credo che abbiamo fatto la cosa giusta. Se non la avessimo fatto e ora avessimo riserve insufficienti, ci chiederebbero tutti perchè non ci abbiamo pensato prima“. L’ammissione, non del tutto sorprendente ma che fa comunque clamore, è del vice-cancelliere tedesco Robert Habeck. Le parole sono state pronunciate in un’intervista a Bloomberg Tv a margine dei lavori del World Economic Forum a Davos. Proprio mentre Habeck parlava, il prezzo del gas è sceso poco sopra la soglia dei 50 euro a megawattora. La ricostruzione del ministro aprirà nuove polemiche sulla decisione della Germania di affrontare in proprio la crisi energetica scatenata dalla guerra in Ucraina. Facendo leva sulle enormi disponibilità economiche del governo, con margini di manovra impensabili per gli altri Paesi della UE.

Il ministro Fratin: con queste quotazioni calo della bolletta in arrivo

Del calo del prezzo del gas, a cui è legato anche quello dell’elettricità si è parlato anche nel un convegno organizzato da Confindustria Energia. Il ministro dell’Ambiente e sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, a chi chiedeva se coi prezzi a 53,5 ad Amsterdam può arrivare il calo delle bollette ha risposto: “Io credo di sì, l’ente regolatore e’ l’Arera, ma il dato attuale credo proprio che dovrebbe avere come conseguenza l‘abbassamento delle bollette anche del gas. C’e’ stato un primo passaggio sull’elettrico, adesso dovrebbe essere anche del gas“. Quanto ai progetti per attenuare la dipendenza energetica dell’Italia, il ministro ha spiegato: “Operiamo in questa direzione con i provvedimenti sui rigassificatori e sulle estrazioni di gas dai giacimenti già noti lungo le nostre coste. Sulla semplificazione per consentire la installazione delle rinnovabili in un clima di non conflittualità con gli enti locali. E sul comparto dell’idrogeno, una filiera promettente da costruire e sviluppare“.

– Iscriviti gratis alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico —