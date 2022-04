La Germania: azzerare i bonus per le ibride plug-in

La Germania vuole azzerare i bonus per le auto ibride plug-in già a fine anno. E tagliare gradualmente i sussidi per le elettriche di qui al 2025.

La Germania vuole tagliare man mano anche i sussidi per le elettriche

Il piano è stato svelato da una fonte attendibile come il quotidiano Frankfurter Allgemeine Zeitung e confermato poi dallo stesso ministero dell’Economia. L’idea del governo di Berlino è di stoppare definitivamente a fine 2022 il bonus alle ibride plug-in. Secondo il ministro Robert Habeck (esponente dei Verdi), le auto con doppio motore sono già competitive e non necessitano più di finanziamenti pubblici. Il denaro risparmiato verrebbe dirottato verso altre azioni di protezione del clima, al di fuori del settore auto. Ma l’associazione dei produttori del settore auto VDA, (oltre 620 aziende) è sul piede di guerra. Secondo il n.1 Hildegard Mueller, la fine dei sussidi alle plug-in “metterebbe in pericolo la crescita della mobilità elettrica, ignorando la realtà dei consumatori in Germania. Gli ibridi plug-in fungono da apripista per il passaggio alla mobilità elettrica”.

Per le EV bonus dimezzato in due anni: da 6 a 3 mila euro

L’idea del governo è anche di tagliare progressivamente il contributo per le elettriche pure, attualmente di 6 mila euro. Passando a 4 mila euro nel 2023, e a 3 mila nel 2024 e 2025. Per poi azzerarsi nella seconda metà del decennio, quando ci si aspetta che i prezzi delle EV saranno ormai allineati a quelli delle termiche. Se confermato (perplessità ci sono anche all’interno della compagine dei Verdi), il piano porterebbe la Germania su una strada sempre più divaricata rispetto all’Italia. Il nostro governo continua a incentivare anche le auto termiche, diesel e benzina, purché rientrino in un limite di emissioni molto generoso (135 g. di Co2/km). Cosa che Berlino non fa. E nel rifinanziare il bonus per il 2022, Roma ha messo più soldi sulle ibride plug-in che sulle elettriche, in controtendenza rispetto al resto d’Europa.

