La geotermia si risveglia: tre nuove centrali in Toscana

La geotermia si risveglia. Enel Green Power investirà in Toscana 3 miliardi di euro nei prossimi 20 anni per sviluppare tre progetti di produzione elettrica da fonte geotermica. In Italia la geotermia ha grande potenziale, ma al momento è un “gigante dormiente” come è emerso dai lavori dell’Italian Geothermal Forum, la manifestazione di In Fieri e organizzata da Mirumir tenutasi l’11 e 12 marzo. E il governo ha intenzione di svegliarlo.

Il progetto presentato da Enel Green Power prevede una nuova centrale geotermica a Monterotondo Marittimo (Grosseto) da 5 megawatt; una a Piancastagnaio (Siena) sul monte Amiata da 40 Mw; una a Santa Fiora (Grosseto) da 20 Mw. La potenza geotermica installata in Toscana salirà così 916 a 981 Megawatt.

La geotermia, che copre oggi il 34% della domanda energetica toscana, salirà al 40% con la realizzazione dei nuovi progetti. E nel complesso l’insieme della generazione da fonti rinnovabili in Toscana arriverà a coprire il 60% del fabbisogno. «Con questo accordo si pongono le basi per la sostenibilità futura complessiva» ha sottolineato con soddisfazione il presidente della Regione Eugenio Giani.

La ricaduta economica per i comuni coinvolti toccherà i 400 milioni di euro nell’arco dei 20 anni. Gli altri 16 comuni geotermici toscani, distribuiti su tre province, ricevono attualmente royalty annuali comprese tra i 30 e i 32 milioni di euro. alla lice di questi benefici, ha detto Giani, anche Castell’Azzara e Abbadia San Salvatore, due comuni precedentemente contrari alla geotermia, hanno chiesto di entrare nel circuito delle municipalità geotermiche. Da parte sua la Regione ha stanziato 60 milioni di euro per il potenziamento della viabilità di collegamento con le nuove aree geotermiche della Val di Cecina.

Elettricità, calore e litio: il governo ci crede

Dalla due giorni dell’ Italian Geothermal Forum è arrivato un messaggio chiaro: l’Italia è tra i leader mondiali in termini di capacità installata utilizzando la fonte geotermica e tra i maggiori Paesi europei nella produzione di tecnologie all’avanguardia. Ma la geotermia è una risorsa oggi sfruttata solo per il 2% delle sue potenzialità. Oltre a produrre energia elettrica a zero emissioni, a prezzi competitivi e con continuità fino a coprire il 10% della domanda attuale, può fornire inoltre il 50% del fabbisogni italiano di energia termica e consentire di recuperare materie prime critiche come il litio.

il Presidente GSE Paolo Arrigoni ha anticipato che la prossima estate, bandirà le procedure FER2 che includeranno anche i contingenti per la geotermia. E successivamente il FER T, che incentiverà i grandi interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili. La geotermia potrà a vere un ruolo importante sia nel teleriscaldamento degli edifici, sia nella fornitura di calore per i processi industriali.

Nei loro interventi i ministri delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso , e il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin hanno assicurato un forte supporto da parte del governo.

