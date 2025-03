Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

La gente non sa quanto risparmi con un’auto elettrica soprattutto guidando in città: troppe fake-news confondono le idee, ci scrive Alessandro. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Ho una Peugeot e-2008 e una Ami, mai avuto problemi di autonomia o ricarica

“Sono possessore di una Peugeot 2008 elettrica da 4 mesi e di una Citroen Ami da quasi 2 anni e vorrei dire a tutti cosa significa guidare un’auto elettrica. Dare giuste informazioni è necessario, la maggior parte della gente ha una conoscenza della nuova tecnologia come si poteva avere negli anni ’90. Ma siamo nel 2025.

È il risultato di fake news provenienti da troppe parti. Avere un veicolo elettrico non è assolutamente un’esperienza ansiogena, ma l’opposto. In città percorri anche 200 km in più rispetto all’autonomia dichiarata, quindi la ricarica non è un assillo né un pensiero frequente. E si fa quando vuoi e quando puoi, in modo da tenere il veicolo carico per le esigenze: al supermercato, in pausa pranzo, mentre assisti alla partita di tuo figlio ecc.

Le colonnine lente sono sempre disponibili, perché in numero sovrabbondante rispetto alla richiesta. Se la trovi proprio occupata, la farai in un altro momento, succede raramente. Molti non sanno che l’elettrica ha una magia: si ricarica nei rallentamenti del traffico, mentre l’endotermico consuma sempre. È la prova che l’elettrica non può inquinare di più di un’auto endotermica: molti km li fa attingendo dal recupero energetico in movimento“.

La gente non sa che si elimina lo stress? E poi zero puzza, zero rumore…

“Inoltre sapete tutti che si ricarica anche di molto in discesa. Anche fuori dalla città, su strade provinciali, se mantieni una velocità moderata, magari dovuta al traffico, hai un rendimento vicino a quello cittadino. Per tali usi, quindi è sufficiente un’auto con 250, ma anche 200 km di autonomia.

Per quanto detto, quindi, il risparmio energetico e di costi rispetto ad un endotermico è notevole. Sapete poi dei costi tagliati in assicurazione, tagliandi, manutenzione, il bollo non si paga, i parcheggi gratis in città e quindi qualche multa evitata, l’accesso alla ZTL. L’auto elettrica elimina lo stress: pensate a guidare in città senza dover cambiare continuamente le marce, senza il rumore del motore, senza puzza, senza fumi di scarico.

Consiglio a tutti, dunque, di passare all’elettrico per risparmiare da subito. Per chi fa un uso cittadino dell’auto una scelta potrebbe essere l’usato, che abbiamo visto essere affidabile anche con 100.000 km già percorsi o più. Oppure acquistare una delle tante elettriche economiche nuove che stanno arrivando“. Alessandro Biondi

Risposta. Grazie per l’entusiasmo e i consigli, anche se è giusto precisare che c’è un’altra faccia della medaglia: i maggiori consumi in salita e il costo esoso di molte ricariche pubbliche.

Ciò detto: è verissimo che l’elettrico elimina lo stress e tutto il resto. E c’è anche un altro zero da aggiungere, importante: zero vibrazioni. Bisogna provarlo, ma troppo ne parlano (male) solo per sentito dire.