La gente è prevenuta contro le auto elettriche: “Si incendiano…”













La gente è prevenuta contro l’auto elettrica. Esempio: c’è sempre la convinzione di un maggior pericolo di incendi, come confermano due lettere dello stesso tenore. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

La gente é prevenuta: “Sentite quel che mi è successo…”

“Un piccolo aneddoto odierno giusto per fare capire come ragiona la gente… A passeggio con Martin, il mio cane, vedo una colonna di fumo nero verso l’UniversitàStatale di Milano, forse un’auto? Dopo poco la sirena dei pompieri, dei Carabinieri e dei vigili: incendio spento velocemente. Passa uno in bici e mi fa: “Non sono andato a vedere, ma credo fosse un’auto, forse elettrica”. Se non sei andato a vedere, perché ipotizzi l’incendio di un’auto elettrica? Buona giornata“. Paoblog (Paolo)

La comprerei un’elettrica, ma si incendia facilmente?

“Da un po’ sto pensando di comprare un’auto elettrica come seconda macchina di casa. Sono anche andato a vederne un paio in Salone, una Dacia Spring e una BYD Dolphin Surf, ma mi riprometto di andarne a vedere presto altre. Ho però un dubbio: i colleghi al lavoro continuano a dissuadremi sostenenendo che le auto elettriche prendono fuoco con una certa facilità. Ovviamente la cosa mi preoccupa, tanto più che l’auto da comprare la guiderebbe soprattutto mia moglie, magari per portare i figli a scuola o al campo sportivo. È un timore fondato? Grazie per un’eventuale risposta“. Sandro Bertini

Risposta. Se si vendono così poche auto elettriche in Italia rispetto al resto d’Europa è in buona parte per motivi che hanno poco di razionale. Siamo un Paese che h ha la cosiddetta paura della modernità, come spiegato in molti testi di storici importanti (tra cui Piero Melograni). E ci trinceriamo dietro falsi luoghi comuni per non affrontare il nuovo che avanza e restare al nostro comodo tran tran. Uno dei più gettonati è legato al presunto pericolo di incendio delle auto elettriche. Tutte le indagini indipendenti, su dati delle compagnie di assicurazione, dicono esattamente il contrario. Sono molto più soggette a fiamme le auto termiche. Ma chi li guarda i numeri? In Italia si preferisce il ‘si dice‘, magari alimentato da qualche sciagurato sui social network.