La garanzia della batteria vale solo con tagliandi regolari? Lo chiede Gianluca, un lettore che guida una Dacia Spring da 3 anni e mezzi e 80 mila km. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

La garanzia della batteria nella mia Spring richiede l’assistenza periodica in Dacia?

“S ono un utente di X e vi seguo volentieri sia su X sia sul vostro canale YouTube. Desideravo avere un chiarimento in merito alla garanzia della batteria della Spring. Sono un possessore di una Dacia Spring da 3 anni e mezzo. Il mezzo ha 80.000 km e la garanzia del veicolo è scaduta ormai da 6 mesi. ono un utente die vi seguo volentieri sia su X siaDesideravo avere un chiarimento in merito alladella Spring. Sono un possessore di una Dacia Spring da. Il mezzo hae la garanzia del veicolo è scaduta ormai da 6 mesi.

Ma la batteria ha una garanzia di 8 anni o 120.000 km. Ho fatto i primi 3 tagliandi regolarmente alla Dacia. Ma ho un dubbio. Se non faccio più tagliandi alla casa madre, decade la garanzia della batteria?? Grazie in anticipo “. Gianluca Marletta

È garantito almeno il 75% di capacità dopo 8 anni (o 120 mila km), non ci risultano condizioni

Risposta. Non ci risultano condizioni di questo tipo per il riconoscimento della garanzia sulla batteria di trazione. Tanto più che, dal 2002, grazie al Regolamento 1400/2002 CE (Legge Monti), è cessato anche l’obbligo di fare la manutenzione ordinaria presso la rete di assistenza del costruttore. Ci si può rivolgere ad altre reti di assistenza, magari meno costose, a patto che vengano rispettate le procedure tecniche specificate dalla Casa. E siano utilizzati pezzi di ricambio originali o di qualità equivalente, i cui codici siano riportati anche in fattura.

garanzia di legge. Per la garanzia sulla batteria la stessa Dacia sul sito ufficiale non specifica nessuna prescrizione particolare. Limitandosi a dire che la copertura vale per 8 anni o 120.000 km, garantendo una capacità di carica residua di almeno il 75%. Ma questo vale per laPer la garanzia sulla batteria la stessa Dacianon specifica nessuna prescrizione particolare. Limitandosi a dire che la copertura vale per 8 anni o 120.000 km, garantendo una capacità di carica residua d

