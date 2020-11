La gamma Xev (cinese) ora disponibile in Italia

La gamma Xev, casa automobilistica cinese, ora è disponibile anche in Italia. Si tratta di due quadricicli e di un Suv, tutti rigorosamente elettrici.

La gamma Xev, un piccolo Suv e due macchinette

Il fondatore, Lou Tik, e la proprietà sono cinesi, ma nel nostro Paese la Xev ha una base molto importante ad Alpignano, vicino a Torino. E ora c’è anche una rete di 10 concessionarie, tutte dislocate in località del Nord tranne una: Guagliumi Cars a Latina. Della Xev ci occupammo nel dicembre scorso quando lanciò una campagna di crowdfunding per raccogliere 500 mila euro. Obbiettivo: finanziare lo sviluppo della YoYo, macchinetta elettrica a due posti stampata in 3D. Ora sul sito dell’azienda cinese compaiono altri due modelli:

il quadriciclo pesante Xev Kitty , con autonomia dichiarata fino a 150 km. Lunghezza 236 cm., motore con potenza massima di 7,5 kW. Prezzo 6.500 euro.

, con autonomia dichiarata fino a 150 km. Lunghezza 236 cm., motore con potenza massima di 7,5 kW. Prezzo Xev iEV7, un Suv compatto lungo 414 cm, con batterie da 40 kWh, e un’autonomia dichiarata di 320 km. Motore da 41 CV. Il prezzo è di 31.800 euro.

La piccola YoYo, concepita a Torino per la stampa 3D

Per il mercato italiano l’oggetto più interessante è decisamente il Suv. Soprattutto per il prezzo, visto che la potenza è piuttosto limitata. Con gli attuali incentivi, che acquista un iEV7 rottamando una vecchia vettura fino a Euro 4 lo porta a casa spendendo 21.800 euro. Ma, guardando la gamma Xev, è di un certo interesse anche la piccola Yoyo, concepita in Italia in collaborazione con il Politecnico di Torino.

Si tratta di una macchinetta d città con velocità massima 70 km/h, che può essere guidata con patente dai 16 anni. La batteria è da 9,2 kWh, il motore elettrico ha una potenza massima di 10 CV. Con due caratteristiche peculiari: