La frenata rigenerativa secondo Volkswagen

La frenata rigenerativa è una delle grandi novità dell’auto elettrica. Deceleri e la tua autonomia aumenta, come se aggiungessimo benzina al serbatoio. Ma non tutte le auto (e i conducenti) si comportano allo stesso modo. La Volkswagen nella sua Newsroom (qui) spiega come ha cercato di ottimizzare nel Suv ID.4.

La frenata rigenerativa: ecco come può funzionare

Che cosa dovrebbe accadere quando i conducenti di veicoli elettrici sollevano il piede dal pedale destro? Il motore elettrico dovrebbe agire come un generatore, convertendo l’energia cinetica in energia elettrica? O dovrebbe funzionare senza generare energia elettrica, in modo che la quantità di moto del veicolo venga utilizzata per inerzia? La rispost, conferma la VW, variano a seconda del produttore e del modello.