La Francia oltre le 30 mila stazioni di ricarica. In autostrada…

La Francia ha già superato le 30 mila stazioni di ricarica. E vara un nuovo piano per dotare di colonnine super-fast le autostrade, con 100 milioni dal Governo.

La Francia va veloce e punta a quota 100 mila

Il tetto delle 30 mila stazioni di ricarica è già stato superato a fine 2020, secondo l’ultimo rapporto degli esperti di AVERE, l’associazione per lo sviluppo dell’elettrico. A oggi le stazioni sono 31.206, con un ulteriore aumento dell’8% in gennaio. Parigi si è data traguardi molto ambiziosi, puntando a quota 100 mila già a fine anno, un obiettivo che difficilmente verrà raggiunto. Interessante notare dove sono state installate: per il 41% in luoghi o strade pubbliche, per il 22% presso imprese o esercizi commerciali, per il 37% nei parcheggi.

In Italia a fine dicembre i punti di ricarica erano 19.134, quindi circa 11 mila in meno. Un dato chiaramente legato anche al fatto che il mercato italiano dell’elettrico è circa un terzo di quello francese. Non è tanto il numero assoluto a preoccupare, quanto il fatto che le infrastrutture sono concentrate soprattutto al Nord e nel Lazio.

Il governo finanzia le installazioni in autostrada

Ora il governo francese si sta occupando in particolare delle autostrade, con uno schema di finanziamenti che premia chi installa hub con almeno quattro punti di ricarica rapida. Di questi, almeno due devono essere colonnine da 150 kW o più, secondo quanto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale francese, il Journal Officiel.

Il ministro dei Trasporti Jean-Baptiste Djebbari ha spiegato all’Afp che 100 milioni sono sufficienti per sostenere l’installazione in tutte le aree di servizio della rete nazionale. “Il mio obiettivo è che entro la fine del 2022, saranno tutte dotati di stazioni di ricarica molto veloci, ovvero per rifornire in circa 20 minuti“. Secondo i dati del ministero, la Francia al momento ha 440 stazioni di servizio sulla rete autostradale nazionale, di cui circa 140 dotate di colonnine di ricarica. Nel nostro Paese Autostrade per l’Italia ha da poco varato un piano per installare 136 stazione di ricarica, tramite le società Free to Xperience.