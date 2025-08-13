La Francia in Volvo C40: 3.800 km ok, solo i prezzi…

La Francia in Volvo C40: Emilio, un lettore geneovese, ha fatto 3.800 km senza problemi. Solo i prezzi della ricarica sono ancora troppo elevati.

La Francia in Volvo: “Ci hanno guidato Google Map e Chargemap”

“Sono un lettore dei vostri post e vorrei condividere la nostra esperienza. Abbiamo appena terminato un viaggio in Francia, in Bretagna, con la nostra Volvo C40Twin Recharge. Auto aziendale del 2022 con circa 70.000 Km all’attivo. Non molti in tre anni, se andiamo a ben vedere. Utilizzata al 90% per casa-lavoro. Il resto in vacanza ma mai ‘on the road’ come quest’anno. Ci siamo cimentati in un bel viaggio di 3.800 km in dieci giorni partendo da Genova. Bene.. il risultato? Più che soddisfacente. Pur avendo programmato le tappe e verificata la disponibilità delle stazioni di ricarica, alla fine ci siamo fatti guidare dalle applicazioni: Google Map e Chargemap. Entrambe molto affidabili. In particolare Google Map integrato ha le funzionalità necessarie per portarti a destinazione, suggerendoti dove ricaricare.

“Caricando soprattutto nelle fast, abbiamo speso più che a benzina”

La Francia è poi un paese molto ben servito. Le autostrade hanno stazioni ‘fast’ ogni 50km. Nel resto del paese, la copertura non manca. Per sicurezza ci siamo attrezzati preventivamente con diverse schede RFid, le più diffuse all’estero: Chargemap Pass, Next Charge, Freshmile e con applicazioni: Engie Vianeo e Bump. È stato utile nei casi di incompatibilità o malfunzionamento. Che dire… Come già pensavo da tempo, si può viaggiare in elettrico anche nelle lunghe percorrenze. Certo, c’è da lavorare ancora sulle tariffe, sull’autonomia e sulla velocità di ricarica. Google Map e Chargemap. Caricando prevalentemente in “fast” abbiamo speso di più che a benzina. Ma questo si supererà nel breve sicuramente. Quindi, buon viaggio a tutti in elettrico anche nelle lunghe percorrenza“. Emilio Balbi da Genova