











La Francia fa +41% nelle vendite anche in aprile. In attesa dei dati italiani, che arrivano lunedì, i primi consuntivi arrivano da Parigi. E sono ancora molto buoni.

La Francia fa +41%, alla Renault i primi due posti

In un mercato dell’auto complessivamente piatto (138.339 auto nuove immatricolate, – 0,26% rispetto ad aprile 2025), l’elettrico fa un altro balzo in avanti. Per la precisione il progresso è del 41,8% con 36.216 unità vendute, per una quota di mercato del 26,2%. A tirare la volata sono ancora i modelli di casa, che tengono Tesla fuori dal podio. Prima è la Renault 5, con 3.418 immatricolazioni, seguita dalla Scenic con 2.114. Ma mentre il risultato di quest’ultima può essere considerato buona, per la R5 il costruttore si aspettava qualcosa in più in termini di consegne. Così come Stellantis si aspettava di più dalla Citroen e-C3, che perde il 17,8% di vendite 2025 e si ferma a quota 1.611 nel mese. Qui però pesa la decisione del costruttore di spingere (anche in pubblicità) soprattutto sulla versione ibrida. Tesla conquista la quarta posizione con la solita Model Y a 1.456, mentre la Model 3 finisce fuori dalla Top Ten. Top Ten in cui figurano comunque ben quattro modelli Renault, con la Megane nona (917) e la R4 decima (835).

Tesla insegue con la Model Y in 4° posizione, male Stellantis

La netta crescita di vendite di auto elettriche può già essere collegato ai forti rincari della benzina e, soprattutto, del gasolio? Ancora no, secondo l’analisi di Automobile Propre, visto che le auto prenotate dopo la crisi iraniana verranno consegnate nei mesi prossimi. Il che fa pensare a due quadrimestri ancora più robusti nelle vendite di EV di qui a fine anno. Viene poi rimarcata la cattiva performance nell’elettrico di Stellantis Group, legata ai motivi di cui sopra. La Peugeot e-2008 si è fermata a 373 consegne, la Fiat Grande Panda a 282, la Citroën e-C4 a 170 o la Opel Corsa-e a 125. La stessa Leapmotor, che con la T03 che in Italia sta facendo sfracelli, raccoglie numeri modesti. Forse per una scelta commerciale legata anche all’evasione degli ordini raccolti nel 2025 con gli incentivi statali nel nostro Paese.