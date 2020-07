La Francia elettrica cala un’altra carta, la Citroen e-C4. Il solo marchio Citroen è al 4° modello a emissioni zero, dopo l’Ami e i van e-Jumpy ed e-SpaceTourer.

La Francia elettrica sempre più leader

Manca solo il prezzo (i siti francesi parlano di 40 mila euro), per il resto si sa praticamente tutto di questa nuova elettrica del Gruppo PSA. Tra Citroen, Peugeot, Opel e DS, la gamma ha raggiunto ormai la dozzina di modelli. Entro fine anno sarà in vendita anche questa e-C4, uno strano oggetto che mescola tratti da Suv con linee più originali tipiche del marchio. La lunghezza è di 4,36 metri (10 cm. in più della Fiat 500 X, per capirci), la larghezza di 1,80 metri. Il motore da 136 cavalli e la piattaforma tecnica CMP sono gli stessi utilizzati in diversi altri modelli della marca, tra cui le Peugeot e-2008 ed e-208. Così come la batteria è la solita da 50 kWh, che sulla e-C4 assicura 350 km di autonomia dichiarata (sui 300 reali). La velocità di punta è limitata a 150 km/h, per evitare corse che limitino troppo il range, l’accelerazione da 0 100 km/ avviene in un dignitoso 9,7″.

Tra sconti e incentivi non costerà più di 30 mila euro

Quanto alla ricarica, aspetto fondamentale per chi deve scegliere un’auto elettrica, la e-C4 può arrivare fino a 100 kW di potenza nelle colonnine DC. Il che significa sostare mezz’ora per riportare le batterie all’80% (la capacità netta delle celle in realtà è di 46 kWh). Per le ricariche ordinarie, in alternata, la Citroen fornirà un connettore 7,4 kW (da 11 kW optional). Difficile dire chi saranno i competitor i questa macchina, al di là appunto di vari modelli di famiglia (c’è anche la DS 3 Crossback e-Tense, guarda l’articolo), che sono un po’ tutti variazione sullo stesso tema. Ovviamente dal prezzo andranno tolti gli incentivi e gli sconti che inevitabilmente la Citroen dovrà accordare. Non è azzardato dire che, rottamando una vecchia auto, questa sarà una macchina che che si potrà portare a casa con 30 mila euro. E così la Francia elettrica cala un’altra carta: in Europa, per ora, comandano i cugini.