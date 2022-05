LA FOTO / Il monopattino nella spazzatura, a Palermo

LA FOTO / Abbiamo visto monopattini gettati ovunque, sui marciapiedi, in posizioni pericolose bordo-strada, persino buttati in mare. Ma nella spazzatura…

LA FOTO / E finito il noleggio ecco come ha parcheggiato…

La foto è stata scattata a Palermo in via del Circuito, da una lettrice che ce l’ha gentilmente inviata, Valentina Giannitrapani. È un mezzo della società californiana BIRD, attiva nel capoluogo siciliano dal marzo 2021 con 400 monopattini. Non occorre aggiungere molto all’immagine, che la dice lunga sul come vengono trattati in Italia i mezzi in sharing. E non solo in Italia: è rimasta famosa la retata della Polizia di Monaco contro centinaia di ragazzotti che, durante l’Oktober Fest, scorrazzavano ubriachi per le vie della città. Abbandonando poi i monopattini nei luoghi più impensati. Ma anche con gli scooter in sharing gli episodi di vandalismo si sprecano. A Bruxelles un gruppo di giovani delinquenti aveva trovato modo di hackerare lo sblocco, ri-affittando poi i mezzi a un prezzo stracciato. Per poi abbandonarli dove capitava. Forse questo può essere un mezzo per giudicare il grado di civiltà di ogni città: misurare gli episodi di vandalismo subiti dalle grandi società di sharing. Come BIRD, LimeS ecc…

