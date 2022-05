LA FOTO/ Fiera di Monaco, ecco la ricarica alla tedesca

Ottanta prese di ricarica gratis (si paga solo la sosta, 15 euro al giorno) nell’immenso parcheggio sotterraneo della Fiera di Monaco di Baviera. Un esempio di come i tedeschi si siano già attrezzati alla rivoluzione della mobuilità elettrica.

Ottanta punti di ricarica, e gratis

Il quartiere ospita per tre giorni (11-13 maggio) l’esposizione Intersolar Europe, principale appuntamento mondiale per le tecnologie solari e fotovoltaiche (vedi anche).

Quattro poli per Neue Messe München

La manifestazione si tiene nel nuovo centro espositivo commerciale Monacofiere (Neue Messe München) che consiste di quattro grandi padiglioni sparsi lungo tutta la città: il Centro Espositivo Messe Muenchen, l’ICM (Centro Congresso Internazionale Monaco), il MOC Veranstaltungscenter München e il Messe München Conference Center Nord. I quattro poli si uniscono in modo da offrire un’ampia scelta di opzioni per qualsiasi evento commerciale, congressuale o conferenza.

Un convegno promosso da SolarPower Europa ha preceduto ieri l’apertura dei concelli di InterSolar; è stata l’occasione per presentare gli ultimi dati sullo sviluppo del fotovoltaico.

InterSolar celebra il boom del fotovoltaico

La produzione fotovoltaica (PV) sta crescendo velocemente in Germania e in tutta Europa. Nel 2021 sono stati collegati alla rete della UE impianti PV che sfiorano i 26 gigawatt (GW), pari a una crescita record del 34%.

Come accaduto l’anno precedente, la Germania si conferma come principale mercato PV della UE, con un aumento di 5,3 GW. L’organizzazione internazionale per il commercio SolarPower Europe prevede il raddoppio della capacità prodotta dalle installazioni solari, che raggiungerà i 326 GW entro il 2025.

