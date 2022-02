La Ford Mach-E detronizza Tesla M3. Ma siamo sicuri?

Una casa automobilistica storica ha finalmente prodotto un veicolo elettrico in grado di sfidare la Tesla? Si, secondo l’ultimo Consumer Reports. E’ la Ford Mustang Mach-E, nominata Top Pick di quest’anno nella categoria dei veicoli elettrici. Prende il posto della Model 3 di Tesla, che aveva mantenuto il primato negli ultimi due anni.

La Ford Mustang Mach-E si è guadagnata il riconoscimento in base a una pagella che comprende test su strada, affidabilità prevista attraverso un sondaggio tra i lettori, soddisfazione del proprietario e sicurezza.

I giudici di Consumer Reports: “Si guida meglio”

Per i “giudici” di CR Mustang Mach-E è «più pratica e più facile da vivere» (giudizio molto opinabile), è più silenziosa e si guida meglio. «Entrambe le auto hanno grandi schermi centrali di infotainment, ma quello di Mach-E è molto più facile da usare e non richiede più passaggi per attivare funzioni di routine, come l’uso dello sbrinatore o la regolazione degli specchietti, come con la Tesla».

Il punteggio di affidabilità, che è un fattore chiave nella valutazione complessiva, è stato quello che ha penalizzato di più la Tesla, con la Model Y addirittura fuori dalle prime dieci posizioni. «I proprietari hanno segnalato problemi con la Model Y per quanto riguarda la vernice, l’integrità della carrozzeria, l’hardware della carrozzeria, l’attrezzatura di alimentazione e il sistema di climatizzazione». Model 3 ha invece «un punteggio di affidabilità previsto medio», mentre la Ford Mustang Mach-E svetta con la segnalazione di «pochissimi problemi».

Consumer Reports non ha però bocciato del tutto la Model 3. La raccomanda ancora e la definisce «un’ottima scelta» che «brilla con la tecnologia più recente, un’ampia autonomia, una rete di ricarica impressionante e un’esperienza di guida più vicina a un’auto sportiva ad alte prestazioni che a una berlina».

Più sicura: monitora l’attenzione del pilota

Con il diffondersi dei sistemi di assistenza alla guida, CR si è concentrato molto sulla sicurezza. I tester perciò hanno attentamente valutato i dispositivi di monitoraggio dell’attenzione del pilote per evitare che facciano troppo affidamento sull’autopilota. A queste funzionalità, da quest’anno, hanno attribuito 2 punti extra, che sono andati alla Ford Mustang Mach-E con il suo sistema BlueCruise. Tesla è stata considerata meno sicura, poichè basta appoggiare una mano sul volante per permettere ad Autopilot di agisca senza altro controllo umano.

