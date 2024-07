La follia del petrolio: ogni anno spreca il 5% del Pil mondiale

Centrali elettriche a combustibili fossili e motori a combustione interna sono responsabili di quasi la metà dello spreco energetico mondiale secondo i calcoli pubblicati da un Team di ricercatori dell’RMI (Rocky Mountain Institute).

L’efficienza superiore delle energie rinnovabili, la migliore logistica, i vantaggi dell’elettrificazione e le nuove soluzioni associate stanno trainando la transizione energetica a prescindere dai vantaggi ambientali, affermano gli autori.

Lo spreco: produzione, trasporto, utilizzo

Oggi infatti sprechiamo quasi 400 exajoule (EJ), cioè due terzi del totale dell’energia primaria immessa nel sistema (606 EJ, dati 2019) prima ancora che venga creato qualsiasi valore con l’energia. Produzione e distribuzione di combustibili fossili bruciano 177 EJ all’anno, il trasporto 19 EJ e l’ utilizzo altri 183 EJ.

In un articolo successivo, spiegano gli autori, si dimostreranno che l’efficienza totale è in realtà ancora più bassa perché ci sono perdite tra energia utile e servizi energetici e tra servizi energetici e prosperità. Ad esempio, circa il 30% del materiale da costruzione (acciaio, cemento, ecc.) viene sprecato in un tipico cantiere edile a livello globale. Negli Stati Uniti, circa il 35% dei chilometri percorsi dai camion vengono percorsi vuoti verso nuovi punti di ritiro, un fenomeno che potrebbe essere ampiamente eliminato con una migliore logistica.

Si investe in quantità, non in qualità

Per capire l’entità dello spreco in termini finanziari basti pensare che si arriva a 600 dollari per abitante della terra e del 40% dell’intera spesa globale per l’energia e circa il doppio degli investimenti annuali nel sistema energetico.

Solo l’utilizzo dei carburanti fossili nei motori termici (ICE) contribuisce a quasi la metà dello spreco totale: circa 2mila miliardi di dollari all’anno secondo le stime del RMI. L’efficienza media è infatti del 25%, contro il 90% e oltre dei motori elettrici.

Ma l’abbondanza delle fonti fossili negli ultimi due secoli ha indotto il sistema a non considerarne l’efficienza. Anche negli ultimi 5 anni (2014-2019) gli investimenti energetici sono stati indirizzati unicamente ad aumentare i volumi , mentre solo l’11% ad aumentare l’efficienza energetica (fonte IEA). Quantità e non qualità.

Gradi profitti & povertà energetica

Il risultato è stato un continuo aumento dello spreco e delle emissioni inutili. Con favolosi profitti per l’industria degli idrocarburi (fra 1 e 2 trilioni di dollari all’anno) che ha anche beneficiato di sussidi per 7 trilioni di dollari nel quinquennio. Nonostante ciò, il 60% della popolazione mondiale versa ancora in condizioni di povertà energetica.

La transizione vincerà perché conviene

La transizione energetica è rappresentata generalmente come necessaria ma costosa.

LEGGI ANCHE e GUARDA il video: Quanto costerà salvare il Pianeta? Ecco i conti di Carlo Cottarelli

Lo studio di RMI dimostra invece che agendo sui due principali capitoli di spreco (efficienza di trasformazione energetica ed efficienza degli usi finali) sarà possibile disporre di energia “utile” a costi più bassi e consumarne molto meno per compiere il medesimo “lavoro”.

Gli spazi sono enormi, sostiene RMI. L’efficienza negli usi finali si può facilmente raddoppiare, per esempio con trasporto elettrificato, città più intelligenti, elettrificazione e riqualificazione degli edifici.

E sul piano della generazione-trasformazione di energia “l’innovazione avrà un impatto spropositato” fra sviluppo delle energie rinnovabili e la generazione a chilometro zero.

I costi iniziali siano più elevati. Tuttavia il costo finale è molto inferiore rispetto alle tecnologie fossile. E seguono una curva a S che migliora in modo esponenziale .

La transizione energetica, in conclusione, si imporrà a prescindere dalle urgenze climatiche: lo farà per motivi economici. Niente decrescita felice, ma più sviluppo e più virtuoso.

