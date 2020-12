La Fisker sarà l’elettrica più bella? Arriva tra due anni

La Fisker sarà l’elettrica più bella? Il patron-designer Henry Fisker ne è convinto e dà appuntamento a fine 2022 per l’arrivo sul mercato del Suv elettrico Ocean.

La Fisker sarà costruita in Austria dalla Magna

Premessa: non tutte le ciambelle riescono col buco all’immaginifico designer di origine danese. Dopo una carriera spesa a creare macchine per BMW e Aston Martin, si è messo in proprio nel 2007, lanciando la prima sportiva ibrida plug-in, la Karma. Un flop nel quale ha coinvolto anche alcuni investitori italiani. Ma non si è dato per vinto, salendo sul treno dell’elettrico-puro e fondando la nuova Fisker, con promesse mirabolanti.

Sono passati ormai tre anni da quando svelò una supercar, la EMotion, di cui si sono perse le tracce. Così come non si è mai realizzata la promessa di arrivare sul mercato con il suo brevetto di batterie allo stato solido. Adesso però sembra che ci siamo: finalmente ha trovato piattaforma tecnica e fabbrica con cui produrre il suo piccolo Suv, l’Ocean. Si farà alla Magna a Graz, in Austria, azienda che già produce la I-Pace per la Jaguar. Un partner solido, dopo che è sfumata l’idea di utilizzare la piattaforma MEB della Volkswagen. Con l’accordo, Magna ha acquisito un’opzione sul 6% della Fisker.

Prezzo della Ocean per gli Usa 37.499 dollari

Fisker non è tipo da mezze misure. Sul suo sito scrive testualmente: “Siamo qui per re-immaginare non solo il modo in cui ci muoviamo nel mondo, ma il nostro posto nel mondo. Pensiamo in grande, yeah“. La rivista americana Forbes ora lo descrive addirittura come il nuovo Elon Musk. La verità è che Fisker è sicuramente un designer di talento, molto bravo nelle pr, che però deve dare solidità ai suoi sogni.

L’accordo con Magna è un passo avanti in questa direzione. La Ocean è bella e utilizzerà una base tecnica già sviluppata per elettrico da Magna in combinazione con la “Fisker-Flexible Platform Adaptive Design” (FF-PAD). Assieme le due società vogliono creare “una piattaforma FM29 leggera e ibrida in alluminio per la Ocean“. Si parla di due versioni di batterie, una con un’autonomia di oltre 400 km, una da 563 km. L’auto è già prenotabile, anche se arriverà tra due anni: Fisker assicura di avere 10.400 ordini, ma con un acconto di solo 250 dollari. Prezzo per gli Usa della versione iniziale: 37.499 dollari (30.700 euro).